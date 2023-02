Brněnský kanonýr Řezníček dvěma góly sestřelil i Ostravu a vede pořadí střelců

Jakub Řezníček rozhodl dvěma góly o vítězství Brna 2:1 nad Ostravou v atraktivním duelu 20. kola fotbalové Fortuna:Ligy. Kanonýr Zbrojovky tak vede se třinácti zásahy pořadí střelců. Liberec remizoval doma 2:2 s Olomoucí, Hradec Králové podlehl 0:1 Mladé Boleslavi.

Zbrojovka nastoupila do utkání s Ostravou v základu s novou posilou z Plzně stoperem Mohamedem Tijanim. Hned z první vážnější akce šli domácí do vedení. Alli dostal pas do šestnáctky a odcentroval na volného Řezníčka, který se poprvé trefil v jarní části ligového ročníku.

Brňany gól povzbudil, dobrou kombinací i napadáním si vytvořili mírnou převahu. Tu korunovala druhá Řezníčkova trefa, leč kvůli ofsajdu neuznaná.

Baník se za první poločas k trvalejší ofenzivě nedostal. Dvakrát střílel nebezpečně Plavšič, jednou Kaloč. Více starostí měli hosté ve vlastních zadních řadách s eliminací pestré hry Brna. Endlova hlavička skončila těsně nad, Hladíkovi chyběly po centru Alliho centimetry k tomu, aby ve 38. minutě navýšil vedení svého týmu na rozdíl dvou branek.

Hosté vstoupili do druhé půle velmi aktivně, po pár minutách hry se blýskl brněnský gólman Berkovec, když vytáhl na roh gólovou střelu Kaloče. Podobně vyzněl i jejich druhý střelecký souboj v 62. minutě.

Brno spoléhalo na brejky a jeden z nich mu vyšel parádně. Postaral se o něj Hladík, jehož střelu sice Laštůvka vyrazil, jenže Řezníček poslal míč do sítě.

Dvoubranková ztráta přinutila Baník ještě více otevřít hru, což ale znamenalo další brejkové možnosti domácích. Třetí gól visel ve vzduchu po akcích Allihio a znovu Řezníčka.

V 80. minutě se po centru Fleišmana zleva prosadil osmnáctiletý záložník Šín, když z deseti metrů zamířil přesně k tyči.

Zadělal tak na drama závěrečných minut. V šestiminutovém nastavení vypálil tvrdě po zemi Plavšič, poté hlavičkoval střídající Muhamed Tijani, Berkovec však uhájil cenný triumf Zbrojovky.

Brno v nejvyšší soutěži bodovalo naplno po šesti utkáních. Svěřenci trenéra Richarda Dostálka zdolali Slezany i podruhé v sezoně nejvyšší soutěže. Ostravané prohráli druhé kolo za sebou a venku v lize nevyhráli 15 z posledních 16 duelů.

Olomouc i počtvrté na jaře remizovala

Liberec poslal proti Olomouci už ve 2. minutě do vedení Tupta, ale ve 20. minutě srovnal z penalty Chytil a v 55. minutě otočil stav bývalý hráč Slovanu Navrátil. V 78. minutě zařídil dělbu bodů Červ.

Severočeši v předchozím kole při domácí porážce 0:1 se Slováckem doplatili na zahazování šancí, dnes ale udeřili už po minutě a půl. Sláma odvrátil rohový kop jen za vápno, odkud se položil do míče Tupta a povedeným volejem otevřel skóre.

Na opačné straně Chytilovu přízemní střelu k tyči vytáhl brankář Vliegen. Ve 14. minutě Preislerův centr z úhlu překvapivě skončil na břevně hostující branky a po odraženém míči se zblízka neprosadil Olatunji.

Ve 20. minutě Hanáci srovnali. Vliegen ve vápně fauloval Navrátila a Chytil penaltu s přehledem proměnil. Reprezentační útočník potvrdil sedmou brankou v ligové sezoně pozici nejlepšího týmového střelce.

Olomoučtí už v úvodním dějství přišli o zraněného útočníka Růska, kterého v 36. minutě vystřídal Matoušek. V nastavení první půle Vraštil po odehrání míče ostře fauloval domácího Ghaliho a sudí Křepský ho nejprve rovnou vyloučil. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu ale svůj původní verdikt přehodnotil a olomouckému stoperovi udělil jen žlutou kartu.

V 53. minutě zahrál domácí Prebsl ve vápně rukou, pokutový kop se ale nepískal. Za dvě minuty už Sigma otočila stav. Na Slámův centr z levé strany si naběhl Navrátil a zblízka překonal Vliegena. Bývalý hráč Slovanu skóroval v jarní části sezony podruhé.

V 68. minutě hlavičkoval po rohu Valenta jen do Trefila a navíc se bolestivě srazil s hostujícím Chytilem, který chvíli nato musel střídat. Severočeši zvyšovali tlak a na konci 78. minuty vyrovnali. Zpoza vápna napřáhl Červ a střelou do středu branky pod břevno překonal Trefila. Domácí záložník se stejně jako Navrátil prosadil na jaře podruhé.

Liberec se tlačil za vítězným gólem, hosté už ale odolali. Oba soupeři se rozešli smírně i v úvodním vzájemném duelu sezony. Hanáci i ve čtvrtém jarním kole remizovali. Slovan nevyhrál ani třetí letošní domácí ligové utkání.

Kušej přivábil Boleslavi výhru

Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili Hradec Králové 1:0 a v jarní části sezony poprvé zvítězili. Utkání v Lokotrans Aréně, kde hrají své domácí zápasy oba týmy, rozhodl ve 48. minutě Kušej premiérovým gólem v nejvyšší soutěži.

Do první šance se dostal ve 4. minutě Hradec. Šimek srazil míč na vlastní branku, ale gólman Šeda míč vyrazil. Na opačné straně Kušejovu střelu chytil brankář Bajza, který zastoupil zraněnou jedničku Reichla.

Mladoboleslavští byli ve většině první půle aktivnější. Po půl hodině hry Bajza zneškodnil Ladrův pokus z úhlu a dorážející Fulnek trefil tyčku. Kušej po samostatném úniku zase napálil jen nohu slovenského brankáře.

Aktivní útočník Kušej se dočkal první ligové trefy v kariéře tři minuty po pauze. Míč po Suchomelově centru propadl na zadní tyč a zimní posila z druholigového Prostějova tvrdou ranou otevřela skóre.

Dvaadvacetiletý Kušej za deset minut mohl přidat druhou branku, ale tváří v tvář Bajzovi tentokrát selhal. První příležitost Hradce po změně stran nevyužil Matěj Koubek, který po rohu ve skluzu přestřelil.

V 70. minutě, kdy pomalu začal sílit tlak Východočechů, získal Kušej míč na hranici vlastní šestnáctky, během působivého sóla přes celé hřiště obešel dva protihráče, jenže znovu ztroskotal na výborném Bajzovi.

Královéhradecký gólman dál držel naděje svého týmu na bodový zisk a v závěru ho nepřekonal ani střídající Žitný. "Votroci" však ze závěrečného tlaku Šedu prakticky neohrozili.

20. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branka: 9. a 65. Řezníček - 80. Šín. Rozhodčí: Machálek - Horák, Mojžíš - Batík (video). ŽK: Endl, Berkovec, Šural - Pojezný, Plavšič, Juroška, Fleišman. Diváci: 6814.

Brno: Berkovec - Koželuh, Šural, Mohamed Tijani, Granečný - Texl (90.+4 Hlavica), Endl - Alli (78. Pachlopník), Ševčík (78. Rogožan), Hladík (78. Blecha) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pojezný, Lischka, Fleišman - Kaloč - Cadu (66. Jaroň), Buchta (66. Šín), Boula (61. Muhamed Tijani), Plavšič - Klíma. Trenér: Hapal.

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 2:2 (1:1)

Branky: 2. Tupta, 78. Červ - 20. Chytil z pen., 55. Navrátil. Rozhodčí: Křepský - Dobrovolný, Vyhnanovský - Starý (video). ŽK: Vliegen - Breite, Vraštil, Zlatohlávek. Diváci: 1458.

Liberec: Vliegen - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Ghali (46. Rondič), Valenta (90.+1 Varfolomejev), Červ (90.+1 Polyák), Preisler - Frýdek (60. Doumbia), Tupta - Olatunji (60. Kozák). Trenér: Kozel.

Olomouc: Trefil - Zifčák (46. Poulolo), Vraštil, Beneš, Sláma (83. Zmrzlý) - Ventúra (71. Greššák), Breite - Navrátil, Růsek (36. Matoušek), Zorvan - Chytil (71. Zlatohlávek). Trenér: Jílek.

FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branka: 48. Kušej. Rozhodčí: Orel - Kotík, Bureš - Berka (video). ŽK: Kušej (M. Boleslav). Diváci: 1079.

Hradec: Bajza - Čihák, Ševčík (39. Klíma), Leibl - Gabriel, Rada (62. Trusa), Kodeš, Novotný (62. Kučera) - Smrž - Matěj Koubek (83. Dvořák), Kubala (62. Pudhorocký). Trenér: Miroslav Koubek.

Ml. Boleslav: Šeda - Šimek, Karafiát, Suchý - Suchomel, Kubista, Matějovský (78. Žitný), Fulnek - Mareček (84. Škoda) - Kušej (72. Jawo), Ladra (72. Skalák). Trenér: Hoftych.