Kam se ztratil "Kámo" a kdo září v Hongkongu. I to jsou osudy nedávných hvězd Slavie

Simon Deli (31 let)

Málokterý zahraniční fotbalista se zapsal do dějin Slavie i srdcí jejích fanoušků tak jako stoper z Pobřeží slonoviny. Dávno mu "odpustili" nevydařenou sparťanskou minulost, v zápase Evropské ligy proti Chelsea vedl červenobílé dokonce jako kapitán. S klubem získal tři mistrovské tituly a dojal i rozhovorem v češtině. "Kámo, máme double, moc důležitý," jásal do mikrofonu O2 TV v roce 2019. Po něm odešel do belgických Brugg, kde hned rovněž vyhrál ligu. V sezoně 2020/2021 si na jaře odskočil na hostování do Slavie (a bral zmiňovaný třetí titul). Do Brugg se nevrátil, přestoupil do turecké Adany, ale velkou díru do světa v ní neudělal. Letošní jaro trávil na hostování v Istanbulsporu, se kterým skončil na 15. příčce Superligy.