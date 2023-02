"Je to blázen." Šéf Slavie Tvrdík fandil v kotli, aby upozornil na podmínky

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík fandil při utkání v Pardubicích přímo z kotle pražského týmu, který na nově zrekonstruovaném Stadionu Arnošta Košťála vyhrál 2:0. Brankář Ondřej Kolář za to svého tchána pochválil.

Slavii v Pardubicích podpořil přímo z "kotle" předseda představenstva Jaroslav Tvrdík spolu se zraněným obráncem Janem Bořilem. Bývalý ministr obrany před zápasem zkritizoval na twitteru podobu sektoru pro hostující příznivce, který je obehnaný pletivem a sítí.

"Když jsem se dozvěděl, že tam půjde, tak jsem říkal, že je blázen, že tam bude stát v takové zimě. Je to super vůči našim fanouškům. Ukazujeme, že jsme rodinný klub. Že tam šel, je krásné gesto. Moc si ho vážím a myslím si, že i ostatní lidi," mínil Kolář, který si loni v září vzal Tvrdíkovu dceru Janu.

K Tvrdíkově gestu se vyjádřil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Říkal jsem mu, že bude mít blbý výhled a že je to škoda, že z fotbalu moc mít nebude, což mi po zápase potvrdil. Zase je dobré, že si to vyzkoušel. Možná je to návod pro některé jiné lidi, aby si to vyzkoušeli, jestli jsou tyhle věci nutné. Važme si lidí, kteří chodí na fotbal, ať mají komfort. Samozřejmě se pak podle toho musí chovat, to je zase jiná otázka. Upřímně, kdybych šel na fotbal, tak bych si tohle místo určitě nevybral," konstatoval někdejší kouč Žižkova či Liberce.

Nový domov východočeského klubu ale slávisté ocenili.

"V první řadě chci Pardubicím pogratulovat ke stadionu. Zaslouží si ho, za každou novinku v českém fotbale jenom dobře. Byl jsem tady naposledy před víc než 20 lety na Xaverově ve druhé lize. Zdeněk Houštecký (Trpišovského současný asistent ve Slavii) dal gól na 2:2, což byl zázrak, moc jich nedal. Martin Třasák, náš kondiční trenér, proti němu hrál levého beka. Vypadá to tu úplně jinak než tehdy," uvedl Trpišovský.

"Jezdil jsem do Pardubic dlouhodobě, když ještě tady byl Martin Svědík (nynější trenér Slovácka) ve třetí lize. Je super, že Pardubice jsou dneska v lize a že mají stadion. Je to druhá nejlepší zpráva dneška po tom, že jsme vyhráli," doplnil Trpišovský.