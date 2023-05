Grygera nastoupil na rozhodčí, po utkání v Teplicích jim vulgárně vynadal

Generální manažer fotbalistů Zlína Zdeněk Grygera po nedělním utkání 2. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích vulgárně vynadal rozhodčím za to, že v 90. minutě neuznali branku Libora Kozáka na 2:2 kvůli údajné hře rukou. Vyplývá to ze zprávy rozhodčího. Hosté prohráli 1:2 a přiblížili se sestupu do druhé ligy.

"Po potvrzení zápisu o utkání vedoucími obou týmů otevřel dveře do kabiny rozhodčích pan Grygera Zdeněk, generální manažer Zlína. Následně směrem k rozhodčím pronesl: 'To jste pos…, před tou brankou to žádná ruka nebyla, jdu na VAR.' Dveře kabiny následně zavřel a odešel," stojí ve zprávě rozhodčího. Nadto podle ní neznámá osoba bouchala do vozu videorozhodčích se slovy: "Nebuďte pos… a vylezte ven." Výkon sudích v čele s hlavním Lukášem Nehasilem se nezamlouval ani trenérovi "Ševců" Pavlu Vrbovi. Podle Vrby většina sporných situací v utkání byla posouzena v neprospěch jeho týmu. Zlín prohrával po dvou gólech Daniela Fily a trefě Dominika Simerského 1:2 a tlačil se za vyrovnáním. Dvě branky Libora Kozáka ale v závěru byly odvolány po zásahu videorozhodčího. Nejprve z důvodu ofsajdu a následně v 90. minutě po delší prodlevě VAR doporučil neuznat ani další gól kvůli Kozákově ruce. Vrbovi se nezdál ani zákrok domácího obránce Štěpána Chaloupka ze 75. minuty ještě za stavu 1:1, jehož trefil míč ve vápně pravděpodobně do ruky. Zlín je tři kola před koncem skupiny o záchranu poslední se čtyřbodovou ztrátou na Brno a Pardubice, s nimiž se utká v neděli. Podle disciplinárního řádu LFA hrozí Grygerovi za návštěvu rozhodčích zákaz činnosti až na tři měsíce nebo "výkon fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 50 000 korun". Podobný incident se odehrál i zkraje dubna v utkání Sparty s Brnem. Tehdy majitel Pražanů Daniel Křetínský během poločasu navštívil kabinu sudích v doprovodu hlavního pořadatele Romana Duška a dožadoval se vysvětlení dvou verdiktů z úvodního dějství zápasu. Jeden z nejbohatších Čechů musel za neoprávněný vstup k sudím zaplatit 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Spartu pokutou 220 tisíc korun za porušení povinnosti pořadatele v utkání 25. kola nejvyšší soutěže. Do pokuty se částečně promítl i trest za pronesení a použití zakázané pyrotechniky fanoušky. V srpnu 2021 disciplinární komise uložila pokutu 100 tisíc korun Jablonci za návštěvu šéfa klubu Miroslava Pelty v kabině rozhodčích o poločase utkání s Bohemians 1905. Severočeši porušili povinnosti pořadatele tím, že nezamezili vstupu nepovolaných osob k sudím. Sám Pelta se podle komise disciplinárně neprovinil, neboť řád tehdy ještě nebyl novelizován. To se kvůli chování některých funkcionářů stalo až před touto sezonou.

