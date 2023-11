Fukal: Takové zákroky na Kuchtu se u nás pískají. V Anglii by sudí penaltu nenařídil

"Plzeň byla na Slavii precizně připravena, ale ta hrála v obraně moc na riziko a její zadní řada neměla den," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Slavia doma po 24 zápasech prohrála, porazila ji Plzeň. Trenér Miroslav Koubek výborně mužstvo připravil, naprosto do detailu, jeho zadání hráči precizně plnili.

Byl to úplně jiný výkon než na Spartě, kde Viktorka poměrně hladce prohrála. Statistika hovoří v jeho prospěch, ze sedmi zápasů proti Slavii uspěl pětkrát. Asi to není náhoda. Pan Koubek připravit mužstvo umí.

Oba góly vstřelil slovenský rychlý útočník Erich Jirka a lze se ptát, jak mohl jít dvakrát sám na brankáře. Plzeň zastihla Slavii v den, který nebyl její obranné řadě příliš nakloněn.

První gól - po ztrátě míče dlouhý nákop na Jirku, kdy domácí zadáci byli daleko od sebe a nebyli zformovaní. Bořil se otáčel a ztratil vteřinku, navíc není tak rychlostně vybavený. Největší chybu však vidím u nigerijského stopera Ogbua, který měl situaci předvídat a vyřešit ji.

Druhý gól. Plzeňský hráč rozehrává a není pod tlakem, přestože je okolo něj pět slávistů. A zase stoper nepřečte nebezpečí, že na kolmou přihrávku může naběhnout nějaký fofrník a utéct.

Přitom Jirka je v české lize už nějakou dobu a měli by ho soupeři znát. Ví se o něm, že rychlost je jeho největší předností. Navíc obě šance proměnil, to dokládá jeho individuální schopnost, často se i tak vyložené šance nevyužijí.

Domácí hráli v obraně na riziko, které se jim nevyplatilo, neměli patřičné zajištění. To rozhodlo, že Slavia poprvé doma prohrála. Plzni vítězství moc pomohlo, vrátila se do boje o titul.

Diskutuje se o penaltě, kterou kopala Sparta v malém derby proti Bohemians za faul Hybše na Kuchtu, když se do něj navezl.

Přiznávám, že kdyby mi rozhodčí jako obránci takovou penaltu odpískal, dost by mě to naštvalo.

V Anglii by ji nepískli, v Německu dosti pochybuju. Rozhodčí si ji však obhájí. Proto hlavní chybu vidím v Matěji Hybšovi.

Trochu ho chápu, jde do útočníka natvrdo, byť v pokutovém území. U tak zkušeného hráče bych však očekával, že vyhodnotí, o koho jde. Takové zákroky na Kuchtu se u nás pískají.

Neměl mu jít do těla, měl ho nechat zpracovat balon a čekat, co pak udělá. Různé řeči, zda jde o tzv. soft penaltu, odmítám. Buď ji rozhodčí nařídí, nebo ne. Hybš se zachoval poněkud hloupě.

Zlín převzal nový trenér Bronislav Červenka a najednou jede. Třikrát po sobě nedostal gól, v poháru vyřadil Baník na jeho půdě, teď zdolal rovněž venku konkurenta v boji o záchranu Pardubice.

Nechápu to. Dobře - nový trenér, nový impulz, ale zeptal bych se hráčů, co se vlastně stalo.

Stačí si připomenout blamáž, když doma dostali od Boleslavi devítku. Chytají se za hlavu, tiskovka jako z okresního přeboru, a to nechci snižovat jeho úroveň. A teď taková změna!

Nemusel jim vyhovovat herní systém předchozího kouče, nebo sestava, zadané úkoly. Někdy si to nesedne a i nejlepší trenér může mít špatné výsledky. Ale tohle je naprostá proměna.

Přitom se nenaučili hrát fotbal za týden a noví hráči v kádru nejsou. Nepochopitelná věc. Ten důvod vědí oni sami, měli by si sáhnout do svědomí.

Hodně mě bavilo derby Karviné s Ostravou. Padaly góly, viděli jsme krásné akce, hrálo se otevřeně. K tomu hezká atmosféra.

Baník je další tým, kterému nerozumím. Prohra s Jabloncem, pak vypadnutí z poháru se Zlínem, teď porazil regionálního rivala, byť šance proměňoval až po přestávce. Zápasy den a noc. Přitom Ostrava by měla hrát nahoře a konkurovat nejlepším.

V Teplicích zhaslo světlo, nehrálo se padesát minut. Jednou jsem to zažil na Bohemce, pro hráče to je hodně nepříjemné. Vypadnou z tempa, čekají, co bude, a nevědí. Stát se to může.

Domácí nakonec vyhráli, ale na to nemá přerušení vliv. Poznamenalo to oba mančafty, na to se hosté vymlouvat nemohou.