Fukal: Bohemka na lepší týmy nemá, sparťanská ofenziva je nesmírně silná

"Nejen fanoušci Klokanů si mysleli, že Bohemka může Spartu potrápit, být i lepší. Ale na takové soupeře ještě nemá, " říká bývalý český reprezentant Milan Fukal pro Aktuálně.cz v tradičním komentáři po víkendovém kole fotbalové Fortuna:Ligy.

Bohemka schytala v malém pražském derby od Sparty šest gólů. To je příšerný počet, těžko se především obráncům a brankáři vydýchává. Nejen fanoušci Klokanů si mysleli, že Bohemka vzhledem k postavení v tabulce - před utkáním stála na čtvrté příčce hned za Spartou - může rivala potrápit, být i lepší.

Já si to ostatně myslel taky.

Před tím na jaře ve dvou zápasech doma s Teplicemi a s Hradcem Králové nedostala gól, uměla udržet vzadu nulu. Předpoklad, že může vzdorovat i Spartě, tu byl. A silný.

Jenže to dopadlo velkým debaklem. Prokázala se nesmírně silná sparťanská ofenziva, tam ta kvalita je, ale i to, že Bohemka na takové soupeře ještě nemá. Stačí připomenout loňské výsledky: na Spartě 1:5, v Plzni 0:6, doma se Slavií 1:5. Mužstvo se snaží, sbírá body. Ovšem přijde zápas s vyspělým protivníkem a všechno je jinak.

Přitom si nemyslím, že neproměněná Puškáčova penalta těsně před přestávkou by byl nějaký zlom. Sparta by utkání zvládla, i kdyby na začátku druhého poločasu dostala druhý gól a prohrávala.

Slavii s Brnem nejméně ve dvou případech podržel brankář Ondřej Kolář. Velká chvála ze všech stran, ale od toho tam přece je, aby něco chytil. Proto je také ve Slavii, která kupuje jen výborné hráče na všechny posty. Po starostech, které měl, se dostal znovu do formy, všechno si srovnal především v hlavě - a prokazuje to.

Vůbec mě však nepřekvapuje, že si Brno vytvořilo dvě obrovské šance. Nebudu tvrdit, že slávisté protivníka podcenili, to přece nejde. Ale každý tým, který hraje nejvyšší soutěž, nějakou kvalitu má, jinak by přece mezi nejlepšími nebyl. A ta se musí někdy prokázat. Šance si vytvoří, je jen otázka, zda je promění. V tom je většinou ten zásadní rozdíl.

To ostatně ukázal i souboj Plzně s Českými Budějovicemi. Fanoušci mistra očekávali, že Viktorka bude dominantnější, víc bude držet balon a hlídat si zápas, hosty k ničemu nepustí. Zvláště když jí darovali po neuvěřitelných zaváháních dva góly. Přitom stačilo málo, aby v konci utkání Marcel Čermák svou šanci proměnil, obhájce by znovu nečekaně přišel doma o body, jako se mu to stalo s Hradcem.

Možná však to byla i trochu taktika, nevidím úplně do toho, co trenéři zamýšleli. Pustit soupeře z druhé poloviny tabulky do hry, nechat mu pocit, že může něco uhrát. A pak vyrážet do odkryté obrany - je už unavující pořád dobývat semknuté šiky. Jestli to tak bylo, vyšlo to. Ale nemuselo by.

Už před zahájením jara jsem nabádal, aby se neodepisovaly Pardubice. Upozorňoval jsem, že jestli se vrátí k tomu, co je loni udrželo mezi elitou, můžou se vrátit do boje o záchranu a ligu uhájit klidně i přímo, bez baráže. Tedy nehrát si na něco a všechno poctivě odmakat, jezdit po zadku, jak se říká. V Mladé Boleslavi se to prokázalo, i když domácí byli lepší a měli velké šance.

Zásadním mužem byl rumunský brankář Florian Nita. Leckdo se divil, že gólman takové pověsti - reprezentant své země - jde ze Sparty do posledních mančaftu tabulky. Nevím, jaké byly zákulisní důvody a co mezi kluby proběhlo, ale pro Pardubice je to terno.

Jako bývalý obránce vím, jaké to je, když má za sebou někoho, komu bezmezně věří. Chytne, co může, a neudělá moc chyb. Nebo když tam stojí sice dobrý brankář, Pardubice si na tento post nestěžovaly, ale ten pocit bezpečí tam takový není. Pak i obránci trochu tápou a znejistí. Tah s Nitou se skutečně povedl.

Hodně se bojím o Teplice. Na konci tabulky to začíná vřít, vyhrály Pardubice, Jablonec zvítězil v Ostravě. Teplice čekal důležitý zápas ve Zlíně. A trenér Jirka Jarošík má s sebou na střídačce jen čtyři hráče do pole! Nemůže tedy ani využít povolený počet pěti. Nemůže reagovat na vývoj utkání, osvěžit útok či posílit obranu podle potřeby.

Já vím, že Teplice měly nějaká zranění, karetní tresty, ale to mají na jaře všechny týmy. A je nepochopitelné, že prvoligový klub nemá dostatek schopných hráčů, které by mohl trenér nasadit. Přitom jen v konkurenci roste výkonnost, je hodně pohodlné, když si někdo myslí, že má základní sestavu jistou.

To je hodně skličující situace a nedivím se, že je z toho Jarošík hodně rozhozený.