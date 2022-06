Fotbalový Hradec je na prodej. Město nejprve nechá klub ocenit

Město Hradec Králové hodlá vypsat soutěž na prodej prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové. Před vypsáním soutěže si radnice nechá u liberecké firmy 1. Znalecká klub ocenit. Řekl to primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Podnětem k vypsání soutěže na prodej a ocenění klubu je podle něj to, že se začali objevovat zájemci, kteří by do klubu chtěli vstoupit. Město vlastní 100 procent akcií klubu.

"Pokud budeme mít ocenění klubu, mohli bychom to (soutěž) vyhlásit," řekl primátor. Ocenění město podle něj bere jako základ pro vypsání soutěže, protože jiným způsobem prodej klubu řešit nehodlá. Bez bližších podrobností primátor uvedl, že město nedávno dostalo nabídku na odkup akcií klubu.

Ocenění klubu by znalecká firma podle Hrabálka mohla zvládnout za čtyři týdny. Město ji vybralo ze sedmi firem, které oslovilo. Znalecký posudek by měl stát 140.000 až 160.000 korun, uvedl primátor.

FC Hradec Králové v uplynulém ročníku první fotbalové ligy skončil jako nováček na šestém místě. V posledním účetním roce od 1. července 2020 do 30. června 2021, kdy klub ještě působil ve druhé lize, skončilo jeho hospodaření ztrátou 3,6 milionu korun.

Vlastní kapitál FC Hradec Králové ke konci loňského června činil 35 milionů korun. Město klubu ročně dává dotaci kolem 40 milionů korun.

Zatím poslední vážné jednání o prodeji klubu se odehrálo v roce 2017. O majetkový vstup do klubu se tehdy ucházeli bývalý reprezentant Ivo Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů, investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo.

Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou. Zastupitelé ale Ulichův vstup do klubu nakonec v červnu 2017 odmítli. Podnikateli navržená smlouva byla podle nich pro město nevýhodná.