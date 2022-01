Plzeň vstoupila do přípravy drtivou výhrou, Liberec podlehl Chrudimi

Fotbalisté Plzně v úvodním zápase zimní přípravy vyhráli nad třetiligovým Pískem drtivě 8:0. Proti soupeřům z druhé ligy naopak překvapivě neuspěly Liberec s Jabloncem. Mladá Boleslav na úvod přípravy v Tipsport lize rozstřílela druholigové Táborsko 7:0 a Bohemians 1905 si v zimním turnaji poradili s "béčkem" Sparty 2:0.

V utkání "Klokanů" byla poprvé v Česku otestována takzvaná kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdových situací. Ostravský Baník i podruhé zvítězil s juniorkou, prvoligové Pardubice porazil 4:2.

Plzeň si na úvod přípravy do Luční ulice tradičně pozvala slabšího soupeře a proti Písku si zastřílela. Skóre otevřel nejlepší střelec ligového podzimu Beauguel, šest z osmi gólů ale dala Viktoria třetímu týmu ČFL až po změně stran. Dvakrát se za druhý celek ligové tabulky trefili záložník Čermák a obránce Havel. První poločas odehrála i nová plzeňská posila ofenzivní univerzál Potočný.

"Zápas splnil to, co jsme od něj očekávali. Chtěli jsme hrát, být na míči, vytvářet si šance a dát góly. Úvodní týden jsme tedy zakončili dobře. Každý zápas slouží na to, abychom se posunuli v herních věcech, které si pak přeneseme do mistrovských zápasů," uvedl pro klubový web asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.

Kouč Liberce Kozel nasadil proti Chrudimi do obou poločasů dvě rozdílné jedenáctky a jeho svěřenci nepotvrdili roli jasného favorita. Předposlední tým druhé ligy držel se soupeřem z nejvyšší soutěže krok herně i v počtu šancí a v 74. minutě rozhodl jediným gólem Průcha.

"Chtěli jsme, aby měli možnost si zahrát všichni. Nechali jsme odpočívat pouze Rabušice, Gebre Selassieho, Hilála a Frýdka, který má menší zdravotní problémy. Samozřejmě jsme chtěli zvítězit, ale výsledek pro nás v této fázi přípravy není tolik důležitý," uvedl asistent libereckého trenéra Ivan Kopecký.

S druholigovým soupeřem zaváhal i Jablonec, který ve svém úvodním utkání v Tipsport lize prohrál s Duklou Praha 2:3. Severočeši nenasadili útočníka Doležala, jenž má podle médií namířeno do zahraničí. Druholigového soupeře neporazil ani Zlín, který proti Líšni v závěru zachránil aspoň remízu 2:2.

Naopak Mladá Boleslav proti druholigovému týmu nezaváhala. Na drtivém vítězství 7:0 nad Táborskem v "domácí" skupině B Tipsport ligy se gólově podílelo sedm různých hráčů, z penalty skóroval i čtyřicetiletý Matějovský.

Ve skupině A poslala Bohemians 1905 do vedení nad sparťanským "béčkem" nová tvář Nazarov a po změně stran zpečetil výhru nad druhým týmem druhé ligy Koubek. Sudí v utkání poprvé v Česku vyzkoušeli lajnu posuzující ofsajdy, technologii pak otestovali i v následném duelu Jablonce s Duklou. Kalibrovanou čáru plánuje komise rozhodčích v Tipsport lize použít ještě ve středečním duelu v Mladé Boleslavi.

Druhé vítězství si v "domácí" skupině C připsal Baník Ostrava, přestože stejně jako proti Karviné nasadil juniorku a hráče A-týmu nechal odpočívat. Pardubice s několika novými tvářemi v sestavě podaly slabý výkon a nadšeně bojujícím mladíkům Slezanů podlehly 2:4. Tipsport liga se hraje v pěti čtyřčlenných skupinách, celkový vítěz vzejde z jedné společné tabulky.

Kučera posílil Hradec

První zimní posilou fotbalistů Hradce Králové se stal záložník Jakub Kučera. Čtyřiadvacetiletý středopolař přestoupil do východočeského týmu z druholigové Líšně a v novém působišti podepsal podle klubového webu víceletou smlouvu.

Kučera je odchovancem Zbrojovky Brno, za kterou si v roce 2016 připsal dosud jediný prvoligový start. Působil v Blansku, Vítkovicích, Znojmě a od léta 2020 v jiném brněnském klubu Líšni.

"V Líšni se vypracoval na klíčového hráče, určitě patří mezi nejlepší fotbalisty ve druhé lize. Slibujeme si od něj, že zvýší konkurenci v naší středové řadě a pomůže nám navázat na to, co se nám podařilo na podzim," uvedl sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou.

Přípravná fotbalové utkání:

Viktoria Plzeň - Písek 8:0 (2:0)

Branky: 48. a 73. Čermák, 55. a 79. Havel, 18. Beauguel, 40. Bucha, 58. Chorý z pen., 76. Mosquera.

I. poločas: Hruška - Řezník, Gabriel, Hejda, Hybš - Bucha, Ndiaye - Potočný, Šulc, Sýkora - Beauguel.

II. poločas: Hruška - Koželuh, Kaša, Pernica, Havel - Káčer, Janošek - Kayamba, Čermák, Mosquera - Chorý. Trenér: Bílek.

FC Hradec Králové - Velvary 6:2 (4:0)

Branky: 5. a 34. Prekop, 46. a 65. Záviška, 10. Vlkanova, 14. Soukeník - 78. a 79. Šlégl.

Sestava Hradce:

I. poločas: Fendrich - Klíma, Čech, Leibl - Mejdr, Soukeník, Rada, Novotný - Prekop, Kubala, Vlkanova.

II. poločas: Vízek - Doležal, Král, Donát - Kučera, Kodeš, Kutík, Harazim - Záviška, Vašulín, Jurčenko. Trenér: Koubek.

Slovan Liberec - Chrudim 0:1 (0:0)

Branka: 74. Průcha.

I. poločas: Vliegen - Fukala, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Havelka, Michal - Matoušek, Stoch, Gembický - Rondič.

II. poločas: Knobloch - Koscelník, Lehoczki, Chaluš, Juzvak - Tiéhi, Faško - Mészáros, Tupta, Nečas - Novotný. Trenér: Kozel.

Zimní fotbalová Tipsport liga:

Skupina A (Xaverov - Horní Počernice):

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha B 2:0 (1:0)

Branky: 41. Nazarov, 51. Koubek.

I. poločas: Valeš - Nový, Köstl, Vondra, Vala - Fulnek, Mareček, Nazarov, Novák - Koubek, Ugwu.

II. poločas: Valeš - Dostál, Krch, Hašek, Kovařík - Květ, Nazarov, Jindřišek, Beran - Koubek, Keita. Trenér: Klusáček.

FK Jablonec - Dukla Praha 2:3 (1:3)

Branky: 10. Ikaunieks, 75. Nykrín - 6. Adediran, 22. Kim Sung-pin, 45. Buchvaldek z pen.

Sestava Jablonce:

I. poločas: Hrubý - Holík , Martinec, Kubista, Krob - Hübschman - Pleštil, Kratochvíl, Werani, Pilař - Ikaunieks.

II. poločas: Hrubý - Štěpánek, Martinec, Zelený, Surzyn - Považanec - Malínský, Vaníček, Smejkal, Nykrín - Abubakar. Trenér: Rada.

Skupina B (Mladá Boleslav):

FK Teplice - Varnsdorf 2:0 (1:0)

Branky: 4. Fortelný, 53. Moulis.

Sestava Teplic: Němeček - Hora, Kučera, Hasil - Prošek (73. Liška), Nsunzu, Krunert, Kodad - Fortelný (73. Vobecký), Moulis - Ledecký (73. Vachoušek). Trenér: Jarošík.

Skupina C (Ostrava):

Baník Ostrava B - FK Pardubice 4:2 (2:1)

Branky: 62. a 79. z pen. Smékal, 26. P. Jaroň, 36. Šín - 2. Jirásek, 82. Huf.

Sestavy:

Ostrava:

I. poločas: Číž - Zálešák, Blahuta, Harušťák, Fulnek - P. Jaroň, Boula, Šín, Stojičevič, Cienciala - Bitta.

II. poločas: Číž - Zouhar, Temel, Kostka, Sotorník - Guzík, Boháč, Říha, Holaň, M. Jaroň - Smékal. Trenér: Hejdušek.

Pardubice: Letáček (46. Markovič) - Kostka (64. Halász), Čihák (46. Toml), Opluštil, Hranáč - Červ (46. Vít), Jirásek - Tischler, Kateříňák, Rezek - Černý (46. Huf). Trenér: Novotný.