Sparta žádá trest pro Chorého, podle komise rozhodčích měl být vyloučen

Pražská Sparta vyzvala disciplinární komisi Ligové fotbalové asociace, aby důkladně prošetřila zákrok plzeňského útočníka Tomáše Chorého na sparťanského stopera Asgera Sörensena.

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR dnes v komuniké potvrdila, že Chorý měl být v sobotním ligovém šlágru vyloučen za udeření soupeře.

Chorý udeřil soupeře hlavou v souboji v závěru prvního poločasu. Rozhodčí Dalibor Černý faul neodpískal a nezasáhl ani videorozhodčí Pavel Franěk. Komise rozhodčích se k pochybení videorozhodčích vyjádřila na twitteru už večer po utkání: podle ní šlo o jasné vyloučení a Fraňka ihned po zápasu stáhla z nominace na další duely.

"Ve 45. minutě měl být vyloučen domácí hráč za úmyslné udeření soupeře hlavou. Pro rozhodčího na hřišti se jednalo o velmi složitou situaci, měl intervenovat VAR," uvedla komise po sobotním šlágru, který Sparta vyhrála 1:0.

Letenský klub požaduje pro Chorého trest. "Sparta žádá o důsledné prošetření případu surové hry T. Chorého k A. Sörensenovi ze strany Disciplinární komise LFA. Jednalo se o zákrok vážně ohrožující zdraví. Dle odborného stanoviska Komise rozhodčích měl být hráč vyloučen. Proto by DK měla zahájit disciplinární řízení," stojí v prohlášení na twitteru.

Disciplinární komise může podle disciplinárního řádu zahájit řízení s hráčem, který byl nebo měl být v utkání za surovou hru vyloučen. V případě, že nedojde ke zranění a následnému odstoupení hráče z utkání, hrozí provinilci trest na jeden až šest zápasů, případně i pokuta do výše 50 tisíc korun. Sörensen utkání dohrál. Vyšší trest by byl ve hře v případě, že by dánský stoper vypadl ze hry kvůli způsobenému zranění minimálně na šest týdnů.

Podle komuniké pochybili rozhodčí v čele s hlavním Markem Radinou i v zápase Olomouc - Jablonec (3:0). Radina odpískal v 71. minutě pokutový kop po souboji Ishaka Kondy s domácím Vítem Benešem, podle komise ale zákrok ghanského obránce penaltový nebyl.