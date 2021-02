Český fotbal opouští významný sponzor, znechutily ho poměry. Vyzývá k tomu i ostatní

Společnost WEDOS se rozhodla ukončit své působení v českém fotbale. Jeden z klíčových sponzorů prvoligových klubů z Brna a z Českých Budějovic je znechucen poměry v české nejvyšší soutěži.

"Český fotbale, pomohl jsi nám vyrůst. Chtěli bychom tě i nadále podporovat, ale naše reklama na dresech fotbalistů začíná mít v poslední době velmi hořkou příchuť. Začínáme dokonce pociťovat, že naší značce ubližuješ," stojí v prohlášení společnosti na sociálních sítích.

"Po dlouhém uvažovaní jsme se rozhodli, že za současného stavu nebudeme špatně fungující fotbal v České republice nadále finančně podporovat," uvádí firma.

Společnost WEDOS, jež se zabývá především webhostingem, je jedním z největších hráčů v oboru na českém trhu, do jejích datacenter směřuje více než pětina českých webů. Je generálním partnerem Zbrojovky Brno a hlavní partnerem SK Dynamo České Budějovice, zároveň několik let podporovala amatérské sportovce například rozdáváním sad dresů.

WEDOS vstoupil do špičkového fotbalu v minulé sezoně a zástupci společnosti uznávají, že je překvapilo, jakou reklamu to jejich firmě přineslo. "Vyhodnotili jsme ji dokonce za mnohem účinnější než on-line reklamu, na které jsme vyrostli," prozrazuje WEDOS.

Poté, co v říjnu policie začala rozplétat korupční kauzu kolem Romana Berbra, věřili ve WEDOSu, že fotbal nastoupil čistší cestu. "Svitla naděje pro všechny slušné lidi. Věřili jsme, že se to změní. Několik měsíců panovala doslova atmosféra strachu. O korupci ve fotbale se ani nevtipkovalo. Nikdo nevěděl, zda je nebo není v odposleších a zda si pro něho nepřijdou. Po celou dobu většina funkcionářů měla strach, rozhodčí se (kupodivu) ani moc nepletli," píše společnost v prohlášení.

"Jenže poslední 3-4 kola přinesla několik kontroverzních rozhodnutí. Různé zákroky, "penalty" a "nepenalty" a VAR doslova "ohnutý", kam bylo potřeba. Ono se to přeci nějak obhájí… V zahraničí umějí zrušit nesprávně uloženou červenou kartu a v ČR se to "okecá" a obhájí. Vidíme, že se to vše vrací do starých kolejí a u toho nechceme být," dodává WEDOS.

Společnost upozornila, že uzavřené smlouvy finančně naplní, s kluby však jedná o odstranění svého jména či přeškrtnutí reklam. Zvažovala dokonce, že je nahradí podporou sdružení bojujících za čistý fotbal.

"Zaznělo, že pokud to uděláme, tak klubu s takovouto upravenou reklamou na dresu hrozí například kontumační prohra, protože jde o poškozování dobrého jména českého fotbalu," podivuje se společnost.

WEDOS také vyzval další sponzory, aby zvážily svou podporu českého fotbalu, a ubezpečil, že v případě viditelných změn se nebrání opětovnému navázání finanční spolupráce.