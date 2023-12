Fukal: Zrada fanoušků Budějovicím jen přitíží. Trestat celý kotel ale není řešení

"Mladoboleslavský Júsuf se vyrovnávacím gólem proti Karviné po neproměněné penaltě nevykoupil, " říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

České Budějovice se zmítají v obrovských problémech, četl jsem, že porážka doma s Hradcem je jejich už sedmá v řadě, což je klubový rekord. Tím se není co chlubit… Hned po utkání rezignoval na trenérskou funkci Tomáš Zápotočný, před několika týdny z funkce odstoupil jeho kolega Marek Nikl.

Jestli měli jít spolu, nebo měl Tomáš vydržet, to nechci zkoumat a ani nemohu, dopodrobna situaci v klubu neznám. Tomáš zaslouží obdiv, že to v tak těžké době nevzdal, chtěl se s tím porvat, ale bohužel se to nedopadlo. A není důležité, jak se cítil on, ale aby bylo mužstvo v pohodě, aby se zvedlo.

Já nejsem příznivcem radikální řezů jako je výměna trenéra v probíhající sezoně, vždycky je lepší spíš počkat na přestávku, ať má nový kouč čas mužstvo si doladit či doplnit. A Budějovicím v podzimní části zbývá už jen utkání na Bohemce. Ale jestli je stav vážný a vazby narušené, pak asi nemělo smysl čekat. Na druhé straně přicházejí Jihočeši o jedno utkání, k boji o záchranu budou potřebovat každý zápas, v němž mohou bodovat.

Vedení se rozhodlo, že uzavře kotel, protože fanoušci v Plzni tropili výtržnosti a házeli přímo na hráče dýmovnice. Nakonec na stadion nepřišlo ani tisíc diváků. Taková opatření se mi nelíbí.

Chápu, že jsou všichni rozhozeni z toho, že ve složitém období tě zradí i vlastní fanoušci a ublíží, když je podpora co nejvíc vítaná až nutná. Ale jsou jistě mezi nimi takoví, kteří stojí za všech situací za svým týmem, chodí i na druhou ligu, a ti jsou potrestáni zákazem jít do kotle rovněž.

Milan Fukal Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.

Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.

Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.

Mladá Boleslav dohrávala během dvou týdnů dva odložené duely, proslýchalo se, že trenér Marek Kulič při utkání v Edenu proti Slavii pošetřil některé své opory. Já si myslím, že by měla nastupovat ta nejlepší sestava, která se vyvine, ale hodnotí se vždy výsledek. Když se něco zkusí a není dobrý, je to špatně, když se to povede, každý tleská. Ale domácí remíza s Karvinou není to, co by si Mladoboleslavští přáli.

Přestože prohrávali o dva góly, nakonec vyrovnali, aspoň něco. Bod jim zajistil svou trefou hlavou Hilál Júsuf, který před tím neproměnil poutový kop. V takových případech se říká, že se vykoupil, ale tak to není. Kdyby penaltu proměnil, Boleslav by vyrovnala dříve, byl by čas ještě výsledek úplně otočit. Nevyčítám mu, že na ni šel, byl nejspíš mezi určenými, kdyby míč skončil v síti, nikdo by to neřešil. Ale jak jsem říkal, gól by přišel dřív a mohlo skončit všechno jinak.