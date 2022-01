Hrozba zažehnána. Bořil už je po operaci, odvrátila možný konec kariéry

Zraněný kapitán slávistických fotbalistů Jan Bořil, který od podzimu laboruje s kolenem, podstoupil v Německu úspěšnou operaci. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského by se jednatřicetiletý reprezentační bek mohl za šest až sedm měsíců připojit zpět k týmu, pokud rekonvalescence půjde podle plánu.

Bořil naposledy nastoupil na začátku října v ligovém derby na Spartě. Poté Pražané uvedli, že bude muset s poškozenou chrupavkou kolenního kloubu na operaci a čeká ho dlouhá léčba.

Podle některých spekulací dokonce bylo zranění tak vážné, že Bořilovi hrozil konec kariéry. Tuto hrozbu nynější zákrok zřejmě odvrátil.

"Bóřa je po operaci na specializované klinice v Německu, kde kluci mají špičkový servis. Operace dopadla nadmíru dobře. Momentálně je v rekonvalescenci," potvrdil Trpišovský.

"Předpokládáme, že by za čtyři měsíce mohl začít s běháním a zhruba za šest až sedm měsíců by se mohl připojit k týmu. Samozřejmě pokud to půjde všechno tak, jak to teď vypadá," doplnil Trpišovský.

"Vždycky záleží na aktuálním pocitu hráče. Prognózy u něj nebyly vůbec dobré, ale operace mu dala velkou naději. Momentálně má příslib, že se k fotbalu vrátí. Jsem rád, že se našlo řešení jeho vážného problému," oddechl si kouč českého mistra a lídra ligové tabulky.

Další marodi se vrátí o poznání dříve. Slavii delší dobu scházeli záložník Lukáš Provod s obráncem Davidem Hovorkou a také další zadák Ondřej Kúdela.

"Lukáš byl teď týden v Německu na klinice, kde v pátek absolvoval takovou výstupní kontrolu. Takže momentálně je víceméně absolutně zdravý a připravený," radoval se Trpišovský.

"Jestli to dopadne dobře, měl by se zhruba za 14 dní připojit do plného tréninku. Zhruba v půlce března plánujeme jeho nasazení do mistrovských zápasů," odhadl kouč.

Stoper Kúdela je na tom podle něho podobně. "Stejně jako Provi trénuje ve skupině, kde dělají už absolutně všechno. Za 14 dní by měl jít do tréninku s týmem," prohlásil Trpišovský.

"David Hovorka je taky absolutně zdravý, dělá všechno a čekáme jenom na svolení, aby se připojil k týmu," připojil Trpišovský.

V druhém poločase dnešní generálky s Baníkem se zranili obránci Taras Kačaraba a mladík Filip Prebsl a oba museli střídat. "U Tarase to bylo spíš takové preventivní. Měl tam dvě srážky s protihráči, takže jsme ho radši sundali dolů," vysvětlil stratég červenobílých.

"U Filipa to bohužel vypadá vážně, pravděpodobně distorze v kotníku. To nás mrzí, protože vypadal velice dobře, navíc má nakročeno na zajímavé hostování v lize. Teď jede na vyšetření, snad to nebude tak vážné, aby vypadl na delší dobu," prohlásil Trpišovský.

Kvůli lehčím potížím v poločase střídal Srdjan Plavšič, kterého trenéři zkoušejí netradičně na levém beku. Srbský křídelník do té doby proti Baníku stihl jeden gól a dvě asistence.

"Preventivně šel dolů, protože měl drobnější problém s achilovkou, takže jsme nechtěli nic riskovat. Dal gól, přihrával, všechny jeho centry byly adresné. Měl to finále velice kvalitní, takže výborný výkon. Doufáme, že si to přenese do prvního jarního kola," uvedl Trpišovský.