Bičík: Sparta jede, závěr bude drama. Urážky nesmí hráče rozhodit, jinak neobstojí

"Čelo ligy se vyrovnalo, nejlepší trojici dělí jen dva body. Za mě je to jenom dobře: závěr bude dramatický, fanoušci se mají na co těšit," komentuje dění ve fotbalové Fortuna:Lize pro Aktuálně.cz bývalý brankář David Bičík, jenž v nejvyšší soutěži působil jedenáct let a má tituly se Spartou i Libercem.

V boji o titul má po podzimu už odepisovaná Sparta vynikající jaro, jede. Jestli to dotáhne až nahoru, ukážou vzájemné zápasy. Rozhodně se však zařadila mezi vážné aspiranty.

Po nevýrazném výkonu v Pardubicích a remíze v Teplicích prohrála vedoucí Slavia v Českých Budějovicích. Znovu se prokázalo, jak jsou jí tyhle zápasy s papírově slabším protivníkem na jeho půdě nepříjemné.

Chce hrát fotbal, přitom proti ní stojí odhodlaný sok se snahou bořit, nikoli tvořit, navíc v těchto termínech na ne zcela rovných hřištích, což technické Slavii vadí.

Možná by jí při takových soubojích pomohlo, kdyby měla na hrotu vysokého bořiče, jako má Plzeň v Chorém nebo Sparta ve Čvančarovi, aby zjednodušila hru, dostávala se před branku i pomocí vysokých míčů a vyhraných soubojů.

Zajímavé rozhodně je, že jediný, kdo v tomto kole udržel čisté konto, je českobudějovický brankář Dávid Šípoš. Přitom k tomu - a to čelil nejlépe střílejícímu týmu v lize - nepotřeboval ani moc obdivuhodných zákroků.

Zlikvidoval nebezpečnou Olayinkovu střelu, Van Burenovu hlavičku po rohu, Holešovu slabou střelu z dálky a jednou dobře vyběhl. Pomohli mu spoluhráči, kteří výborně bránili a blokovali další pokusy. Takže moc práce neměl.

Po vysoké prohře na Letné odvolalo teplické vedení z místa trenéra Jirku Jarošíka. Moc tomu nerozumím. Odvolávat někoho bezprostředně po utkání je hodně necitlivé, lepší je nechat vychladnout hlavy a sednout si na to druhý den.

A jestli Jirka, který udělal pro Teplice za své roční působení hodně práce, dostal za úkol bodovat na Spartě, která je nyní rozjetá, tak už to měli připravené předem, to mi těžko někdo vymluví. Přesto se mohlo počkat.

Vůbec nechápu, co udělal teplický senegalský útočník Abdallah Gning. Dovedu se vžít do jeho rozpoložení: plná Letná, chce se ukázat. Útočný faul a žlutá karta, to beru.

Ale co potom! Rozčilovat se, provokovat rozhodčího, tleskat mu? Hodně oslabil mužstvo, vlastně ho poslal do bezvýchodné situace. Někdo spekuluje, že to snad udělal Jirkovi Jarošíkovi schválně. To si nemyslím, ale bylo to hodně hloupé. Měl by slíznout pořádně tučnou pokutu.

Obhájce Plzeň ztratil další domácí body remízou s Olomoucí. Nějak se Viktorii zadrhla koncovka. Chorý po vyrovnání trefil jenom tyč, Bucha v nastavení rovněž. Velká smůla, která ji obrala o body už při domácí prohře s Hradcem Králové a která se jí loni vyhýbala.

To se dá říci i o inkasovaných gólech, dřív míče výborně postaveného brankáře Staňka trefovaly. Teď proti Chytilově voleji z bezprostřední blízkosti neměl šanci, leda by ho to zasáhlo. Ale je třeba vidět, že stoper Jemelka se vytáhl spolu s Hejdou k Růskovi a nechal Chytila úplně volného. Takové chyby v obraně Plzeň loni také nedělala.

Velké věci se děly v utkání Hradec Králové proti Jablonci. Dvě chycené penalty, pokaždé jiný střelec, jiný úspěšný brankář. To jsem ještě nikdy neviděl!

První pokutový kop Sejk nekopl příliš dobře, Bajza skvěle zasáhl. Druhý nechali spoluhráči Hübschmanovi, aby se stal nejstarším střelcem samostatné české ligy.

Tomáš není klasický střelec, náhradník Rajchl se tak mohl předvést. O jablonecké výhře ale už bylo rozhodnuto, Hübschmanovo selhání nemělo na výsledek vliv.

Slovenský brankář Bajza si po utkání posypal popel na hlavu, když prohlásil, že klukům prohrál zápas on, protože se nechal po špatném vyběhnutí vyloučit. Zachoval se jako chlap, na nic se nevymlouval, že útočníka nezasáhl a podobně. Přiznal to. Nešťastná setina vteřiny, špatné rozhodnutí a zápas se úplně změnil.

Do té doby Hradec držel výbornými zákroky, chytil i penaltu. Docela s ním souhlasím, že nebýt toho špatného momentu, bylo všechno jinak.

Jít a přiznat svou chybu není nic příjemného, já to sám zažil, když jsem pustil v derby se Slavií (říjen 2015 - poz.red.) nevýraznou Zmrhalovu střelu a prohráli jsme 0:1. Jasně jsem řekl, že takové střely se musí chytat. Teď to udělal Bajza a já si toho cením.

Ostravští fanoušci uráželi rumunského brankáře Florina Nitu, který chytá za Pardubice, že je cikán. Ani nevím, jestli jim úplně rozuměl, jen jasně poznal, že na něj něco řvou a není to nic lichotivého.

Ale něčím takovým se nesmí nechat brankář - ani nikdo jiný na hřišti, český hráč či cizinec - rozhodit. Musí se soustředit jen na svůj výkon, jinak ve velkém fotbale neobstojí.

Já si vzpomínám, že na nás ve Spartě řvali a uráželi nás kdekoli, kam jsme přijeli. A po zápase se s námi chtěli vyfotit…