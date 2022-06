Atraktivní přesuny v lize: exsparťana Kozáka získalo Slovácko, Baník má Takácse

Devítinásobný český reprezentant Libor Kozák se po jediné sezoně v maďarském týmu Puskás Akadémia vrací do české ligy. Třiatřicetiletý útočník posílil úřadujícího vítěze domácího poháru Slovácko.

"Byl tam zájem z obou stran, takže jsme se dohodli celkem rychle," prozradil útočník.

"Slovácko hraje poslední dva roky tam, kde hraje, do toho navíc může nakouknout do pohárové Evropy. Ambice jsou jak ze strany Slovácka, tak i z mé. Jsem rád, že se to uzavřelo, a je čas se na soutěže připravit," prohlásil Kozák, jehož s novým mužstvem čeká 3. předkolo Evropské ligy.

Odchovanec Opavy v minulosti nastupoval za Lazio Řím, Brescii, Aston Villu, Bari, Livorno, Liberec a Spartu. Autor dvou reprezentačních gólů odehrál v české lize 58 zápasů, v nichž vstřelil 25 branek. V sezoně 2019/20 se spolu s Petarem Musou stal se čtrnácti góly králem střelců nejvyšší soutěže.

Jasno o své budoucnosti má také Ladislav Takács, jenž se natrvalo stěhuje ze Slavie do Ostravy. Baník proměnil uplatněním opce mezi kluby dosavadní hostování v řádný přestup a s hráčem podepsal dvouletou smlouvu.

Pětadvacetiletý střední obránce nebo záložník se ještě během jara zotavoval z operace a zranění kolena a v závěru sezony za Ostravu odehrál pět ligových utkání, v nichž i jednou skóroval.

"Laco k nám přicházel po složitém období a dlouhodobém zranění, ale během těch čtyř měsíců jsme se mohli přesvědčit, že už je zdravotně v pořádku a rozehrává se i do sportovní formy," uvedl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

"Po dlouhém zranění má novou chuť do fotbalu a navíc je motivovaný s Baníkem dosáhnout na nějaký sportovní úspěch," doplnil ostravský funkcionář.

Takács získal se Slavií dva mistrovské tituly a připsal si i starty v Lize mistrů. "Když jsem přicházel, tak jsem si dal jako cíl tady zůstat po hostování nastálo, a jsem rád, že se mi to splnilo," řekl Takács.