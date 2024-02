Češi si všechno rozebrali, nám nenechali nic, tvrdí bývalý trenér Slovenska

V pátek uplynulo 30 let od chvíle, kdy slovenská fotbalová reprezentace sehrála první zápas ve své samostatné historii po rozdělení federálního výběru. Tehdejší asistent trenéra slovenského mužstva Ján Kocian pro slovenský deník Pravda na debut týmu zpod Tater na mezinárodní scéně zavzpomínal. A Češi z jeho líčení nevyšli úplně dobře.

Samostatný český výběr se pod vedením Dušana Uhrina staršího poprvé předvedl až na konci února v přátelském utkání proti Turecku (a u soupeře vyhrál 4:1).

To Slováci někdejší federální kolegy předběhli, premiérový start si připsali už 2. února 1994 na turnaji ve Spojených arabských emirátech. Domácí výběr porazili 1:0.

"Byl to můj první zápas v roli asistenta reprezentačního trenéra a k tomu první zápas národního týmu Slovenska. Asi jsem z toho byl tak 'vyčůraný', že si z toho utkání moc nepamatuju," řekl Kocian v rozhovoru pro Pravdu.

"Vím, že jediný a vítězný gól dal Vladimír Weiss," vybavil si muž, jenž tehdy seděl na lavičce coby asistent po boku slavného kouče Jozefa Vengloše.

Zato jiné věci prý má bývalý elegantní stoper a v dresu Československa účastník MS 1990 v Itálii v mysli pořád.

"Spíš než průběh zápasu se mi vynořují vzpomínky na události, které se odehrály před turnajem ve Spojených arabských emirátech. Krátce po rozdělení federálního státu Čechů a Slováků," prohlásil Kocian pro slovenský deník.

Spolu s Jánem Popluhárem, bývalým fotbalistou a vicemistrem světa z Chile 1962, se prý tenkrát vypravili s dodávkou do Prahy.

"V centrálním skladu jsme si měli převzít věci, které se dělili mezi Slováky a Čechy jakože na půl. Nic tam nebylo," tvrdil Kocian.

"Zůstaly tam jen staré ležáky, kopačky. Žádné teplákové soupravy už tam nebyly. Všechno, co jsme přivezli, by se vešlo do Fiatu 600," pomohl si někdejší obránce Banské Bystrice či německého St. Pauli rozměrem legendárního miniauta.

"Byli jsme z toho zklamaní. Co se týká výstroje, neexistovaly žádné smlouvy," pokračoval Kocian.

Pětašedesátiletý internacionál pak reagoval na otázku, jestli si většinu vybavení nechali Češi. "Naši čeští bratři byli v tomto směru rychlejší. To, co se dalo použít, tak použili pro svoji potřebu," popisoval.

V československé reprezentaci podle něho bylo zvykem, že když hráč do mužstva přišel, dostal automaticky kopačky.

"Tohle ve slovenské reprezentaci zaniklo. Z toho, co nám Češi nechali, se nedalo použít téměř nic. Následně jsme koupili vybavení, dresy či teplákové soupravy od jedné značky," tvrdil v rozhovoru pro Pravdu muž, jenž v trenérské kariéře vedl v české lize Drnovice a pomáhal také Karlu Brücknerovi jako asistent v době, kdy vedl rakouský národní tým.