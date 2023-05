Čech je v Síni slávy Premier League. Povedlo se mu to jako teprve druhému brankáři

Česko rozloží dodávky dosud objednaných vakcín od firmy Pfizer/BioNTech proti covidu-19 až do konce roku 2026. Díky uzavření dodatku mezi Evropskou komisí a výrobcem ušetří tuzemsko téměř dvě miliardy korun. Na tiskové konferenci po středečním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Česko do konce loňského roku za proticovidové vakcíny vydalo 14,6 miliardy korun, přičemž ty od firmy Pfizer/BioNTech vyšly na 11,2 miliardy korun.

"Česko je dosud vázáno smluvními závazky s výrobci vakcín proti covidu-19, které jen pro letošní rok činí přes pět miliard korun. Díky dodatku bude snížen objem dodávek skoro o dvě miliardy korun a zároveň budou zbývající dodávky a platby rozloženy do konce roku 2026," uvedl Válek.

Česko bude mít podle něj zároveň garantováno, že vždy dostane nejnovější typ vakcíny za cenu zhruba pětkrát nižší, než kolik stojí aktuálně na trhu. "Nepřipojení se k tomu dodatku by pravděpodobně znamenalo smluvní pokuty v řádech miliard korun," dodal. Podle Válka se o úpravě smluv s výrobcem začalo výrazněji jednat ve druhé polovině loňského roku za českého předsednictví EU.