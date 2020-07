Bývalý hráč Dukly se choval jako šílenec, v Nitře ničil zasedačku. Komplot, hájí se

Řádně zjitřená atmosféra provázela dvojzápas o účast ve slovenské fotbalové lize mezi Nitrou a Dubnicí nad Váhom. Emoce ještě víc rozvířilo video, jenž se dostalo do médií v den barážové odvety a na kterém záložník Dubnice Frederik Bilovský demoluje v Nitře klubovou místnost.

Bilovský před svým únorovým příchodem do druholigové Dubnice nad Váhom totiž nastupoval právě za Nitru. Z ní byl letos v únoru odejit právě poté, co v klubové zasedačce předvedl nepochopitelné jednání - obětí jeho ničení se nejdříve stala tabule, načež mu do oka padl větší terč, a tak se vrhl na gauč.

Video si můžete prohlédnout zde.

Vedení Nitry incident tajilo, ven se dostal s více než půlročním zpožděním, zrovinka v den barážové odvety s Dubnicí. První zápas skončil 0:0, druhý pak ovládli domácí Trogári 3:0.

Bilovský je přesvědčený, že Nitra video pustila do světa zcela záměrně, aby získala výhodu před domácím mačem. "Určitě se to objevilo před zápasem schválně. Ale každý bojuje svými zbraněmi, Nitra vytáhla toto, nevím, co mám k tomu víc říct," citoval Bilovského deník SME.sk.

To ovšem nemění nic na faktu, že se v klubové zasedačce choval jako smyslů zbavený. "Stalo se, co se stalo. Byl to zkrat a mrzí mě to. Omluvil jsem se, s těmi lidmi jsem vyrovnaný," dodal.

Pikantní na celé situaci je, že v Dubnici je z Nitry pouze na hostování a pátečním zápasem se administrativně vrátil do bývalého klubu. Je ovšem krajně nepravděpodobné, že tomu tak bude i v reálu.

"Myslím si, že určitě ne. Ale víte, jak to je. Connor McGregor třikrát ukončil kariéru a vždy se vrátil."

Letos osmadvacetiletý záložník je známý i fanouškům české nejvyšší soutěže. Podzim sezony 2018 odehrál v dresu pražské Dukly, dokonce si připsal jednu trefu do sítě Karviné.