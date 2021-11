Bůra bych nikomu nepřál, říká bývalý gólman Blažek před duelem Sparty v Lyonu

Některé výsledky straší v klubových kronikách hodně dlouho. Pro fotbalovou Spartu Praha je jedním z nich porážka 0:5 na půdě Olympique Lyon v Lize mistrů v ročníku 2004/2005. „Ten zápas se mi hrubě nepovedl,“ přiznává legendární brankář Jaromír Blažek. Dnes se stejné kluby ve Francii střetnou znovu ve skupině Evropské ligy.

Co vám říká datum 8. prosinec 2004?

Nic mi hned nenaskočilo. Ale asi šlo o nějaký zápas, hádal bych.

Sparta Praha s bronzovým medailistou z letního Eura Jaromírem Blažkem v brance podlehla v Lize mistrů francouzskému Olympique Lyon 0:5…

Už jsem doma, slušně řečeno. Dostali jsme bůra…A výprask šel hodně za mnou, dva góly jsem jim dal zadarmo, ani při ostatních jsem nebyl tam, kde jsem měl být. V podstatě jsem domácí posadil na koně.

Jak se to přihodilo?

Dvakrát mi už chycený balon nějakým záhadným způsobem vypadl z rukou a soupeř ho snadno doklepl do sítě. Při druhém zaváhání jsem se už rozhlížel, kam ho pošlu, a nějak jsem ho pozapomněl za sebou. Stane se.

Vyčítali vám něco spoluhráči? A byly tam velké hvězdy: Karel Poborský, Tomáš Sivok, Radek Kováč, Jan Šimák. A na trenérské lavičce František Straka.

Nebylo nic, někdy se to stane. My jsme se z Francie vrátili a rozešli se na dovolenou, nebyl prostor někomu něco vyčítat. A Franz (Straka) po tomto zápase vlastně skončil. Sice jsme válcovali českou ligu, ale nový majitel Daniel Křetínský se rozhodl jít jinou cestou a dal důvěru Jaroslavu Hřebíkovi. Prý pro vyšší systematický přístup s důrazem na organizaci hry.

V poločase jste prohrávali 0:2. Proč nezafungovala tzv. Csaplárova past? Domácí netušili, že máte vlastně zápas výborně rozehraný?

Asi o ní nikdo ještě nevěděl, že je to taková výhoda pro prohrávající. Ještě to nikomu nesdělil, nikdo se tím nezabýval. Říkám si, že je to jeho největší trenérský úspěch, že je po něm pojmenovaný poločasový výsledek… Zápas nám absolutně nevyšel. Mně především a ostatní se svezli.



Dostal jste někdy jindy pět gólů?

Vůbec si nevzpomínám. Čtyři ano, ale pět… Ve Spartě asi nikdy.

Olympique Lyon v té době vládl francouzské lize, v období 2002-2008 získal sedm mistrovských titulů za sebou. Bylo to tak skvělé mužstvo?



Byl to pro nás naprosto jiný level. Stačí připomenout jména Essien, Juninho, Malouda, Nilmar, Frau, Cris.

Dá se srovnat se současným týmem?

To bych si netroufal. Ale opět je to mužstvo na české poměry někde jinde. Na Letné sice zaspal začátek, pak snížil, ve druhé půli bylo na hřišti skoro už jen jedno mužstvo. Výhru si kontroloval.

Viděl jsem ten zápas naživo?

Seděl jsem na tribuně s Vráťou Lokvencem na místech, kam dostává lístky stará garda, a rozdíl v kvalitě byl jasný. Když například do druhé půle nastoupil Brazilec Paquetá, říkal jsem si, že to je jiný svět. Bude z něj hvězda.

Jaké šance dáváte teď Spartě na francouzské půdě?

Jen ať nedostanou bůra, to bych nikomu nepřál. To není pro žádného brankáře nic příjemného, vím to. Ale věřím, že dopadnou lépe.

Protože mezi tyčemi bude stát Florin Nita?

Rumunský brankář má nyní fazonu, i když v Ostravě mu to moc nevyšlo. První gól Buchty měl rozhodně chytit a také před penaltou udělal chybu, když mu míč vypadl. Jako tehdy mně… To se stane. Ale bude to především o tom, jak se chytne celé mužstvo. Sparta bude určitě hrát naplno, ale uvidíme, jak to pojme Lyon, který je velkým favoritem. A oprávněně.