"Budou proti nám hrát Harlem Globetrotters?" Kloppa udivila myšlenka na Utkání hvězd

Nový majitel fotbalové Chelsea Todd Boehly chce v anglické lize zavést Utkání hvězd jako v zámořských soutěžích. Podle jeho návrhu by proti sobě hrály výběry z klubů ze severu a jihu.

Jürgen Klopp o All Star game | Video: Asociated Press

"Lidé neustále mluví o tom, že fotbalová pyramida potřebuje peníze. Myslím, že v tomhle by se Premier League mohla od amerických sportů poučit," citovala agentura AFP Boehlyho, jenž vlastní i baseballový tým Los Angeles Dodgers a basketbalové Los Angeles Lakers.

"Baseballová MLB na dvou dnech Utkání hvězd vydělala 200 milionů dolarů. Myslím, že tady by takový zápas Severu proti Jihu šel také hravě udělat," navrhoval Boehly, který Chelsea koupil letos v květnu.

U trenéra konkurenčního Liverpoolu Jürgena Kloppa se však nápad nesetkal s velkým nadšením. "Až pro ten jeho zápas najde volný termín, tak ať mi zavolá," řekl německý kouč.

"Asi zapomněl, že v Americe na rozdíl od nás mají soutěže čtyřměsíční přestávky, takže jsou rádi, když si mohou v pauze trošku zasportovat. To je něco úplně jiného než ve fotbale," upozornil Klopp.

"No, co na to mám říct? Přiveze Harlem Globetrotters a bude chtít, aby hráli proti fotbalovému mužstvu?" ptal se stratég Liverpoolu v připomínce slavného exhibičního týmu basketbalových kouzelníků.

"Neberte mě zas tak vážně, jsem jen zaskočen tou otázkou," ubíral Klopp z ironie. "Třeba mi to jednou vysvětlí, najde vhodné datum a pak proč ne," krčil rameny.

Každopádně si myslí, že dát dohromady hráče z týmů velkých rivalů by bylo zvláštní. "Nejsem si jistý, jestli tohle lidi chtějí vidět. Představte si hráče z Manchesteru United, Liverpoolu a Evertonu v jednom dresu. Tohle není národní tým," dodal Klopp.