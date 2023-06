Brankář, jehož kopl kůň do hlavy, už poznává rodinu. Vyjadřování mu ale dělá potíže

Brankář Paris St. Germain Sergio Rico dělá po vážném zranění hlavy pokroky a měsíc po pádu z koně už je schopen komunikovat s rodinou.

Před týdnem jej lékaři probudili z umělého spánku a nyní jeho manželka oznámila, že devětadvacetiletý fotbalista hovoří s příbuznými a také je bezpečně poznává.

"Sergio s námi mluví a oslovuje nás našimi jmény. Ví přesně, kdo jsme," řekla brankářova žena Alba Silvaová francouzskému sportovnímu deníku L'Equipe.

Připustila nicméně, že úplně dokonale se Rico ještě vyjadřovat nedokáže a také si podle všeho nevzpomíná na samotný pád.

Rico při nehodě na konci května utrpěl při tradiční pouti do El Rocía poranění mozku poté, co ho kůň na zemi navíc kopl do hlavy.

Tři týdny byl v umělém spánku, a poté co jej lékaři probudili, museli po několika dnech podle listu opět nasadit na nějaký čas sedativa.

Přes nejnovější posun v léčbě zůstává Rico nadále na jednotce intenzivní péče sevillské nemocnice.

Incident se stal den poté, co byl Rico jako náhradník u remízy 1:1 ve Štrasburku, která Paris St. Germain zajistila obhajobu titulu.

Na spoluhráčovu podporu nastoupili fotbalisté PSG před dalším utkáním na hřiště v tričkách s jeho podobiznou a jeho jménem na dresech.

Bývalý gólman Fulhamu a Sevilly působí v pařížském klubu od září 2019.