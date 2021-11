Bouřlivý návrat Dani Alvése. Velebil matky i svůj vzhled a převzal Iniestovo číslo

Fotbalový obránce Dani Alves se dočkal při návratu do Barcelony bouřlivého přijetí. Osmatřicetiletý Brazilec se dnes oficiálně představil fanouškům na stadionu Camp Nou jako staronová posila a prohlásil, že se pokusí pomoci týmu, který nyní vede z pozice trenéra jeho bývalý spoluhráč Xavi, k návratu na přední příčky.

V Barceloně bude nosit číslo 8, které před ním měly legendy Andrés Iniesta nebo Christo Stoičkov.

"Jsem teď ještě hezčí, než když jsem odcházel," řekl s úsměvem Alves. "Pokud si pamatujete, když jsem naposledy držel tenhle mikrofon, říkal jsem, že nevím, kdy tento sen skončí. Ale jsem tu znovu a stále si ten sen žiju," uvedl zkušený pravý bek podle agentury Reuters.

Bývalý kapitán brazilské reprezentace se vrátil do Barcelony jako volný hráč poté, co v září ukončil angažmá v Sao Paulu kvůli sporu o nevyplacenou mzdu. V klubu podepsal roční smlouvu. "Díky vám se cítím výjimečně jako jeden z vás. To se nikdy nezmění. Ať žije Barca, ať žije Katalánsko, ať žijí matky, které vás přivedly na svět," vzkázal Alves.

Rodák z Juazeira hrál za Barcelonu v letech 2008 až 2016. Během tohoto období pomohl klubu k šesti titulům ve španělské lize a třikrát triumfoval i v Lize mistrů. Později hrál také za Juventus Turín nebo Paris St. Germain.

"Za posledních pár let se tu věci negativně otočily. Musíme to teď změnit. Je třeba se soustředit na problémy, ale ještě více na jejich řešení. Rád bych, aby se klub vrátil tam, kde byl ještě před několika lety. Tohle je naše mise a dokážeme ji splnit jen všichni společně. Je to velká výzva, ale nikdy jsem si nedával malé cíle," řekl Alves.

Osmičky na dresu si cení, je pro něj čest připomínat Iniestu nebo Stoičkova. "Každý by měl ctít velikány, když jsou ještě na živu. Takže budu nosit tohle číslo, abych jim vzdal respekt," řekl. Přestože bude moci nastoupit k soutěžnímu utkání až v lednu, již tento týden začne trénovat s ostatními.

Barceloně patří v lize deváté místo se 17 body. Na neuspokojivé výsledky po odchodu Lionela Messiho doplatil dříve vyhazovem trenér Ronald Koeman. Jeho nástupce Xaviho klub představil minulé pondělí.