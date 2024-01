Bohemians v Tipsport lize opět nadělovali, tentokrát to odnesl Žižkov

Fotbalisté Bohemians 1905 si v přípravě znovu zastříleli proti druholigovému soupeři. Pražané v závěrečném třetím utkání Tipsport ligy deklasovali Žižkov 6:0 a navázali na drtivou výhru 7:0 nad Vlašimí. Ve stejném turnaji zvítězila i Olomouc, která porazila Prostějov 3:2. Ostrava na úvod přípravy remizovala s lídrem druhé ligy Vyškovem bez branek.

Žižkov v týdnu nečekaně přestřílel Jablonec 5:3, další souboj s prvoligovým soupeřem ale odnesl debaklem. O branky "Klokanů" se postaralo šest různých střelců. Stínem zápasu pro Bohemians byla dvě vynucená střídání, ze zdravotních důvodů museli odstoupit Köstl a Jánoš. Pražané ve skupině B Tipsport ligy ve třech zápasech neinkasovali a se sedmi body a skóre 13:0 mají stále šanci na obhajobu prvenství.

Celkový vítěz vzejde ze společné tabulky. Kvůli zmrzlé umělé trávě byly odloženy oba dnešní zápasy skupiny A v Mladé Boleslavi, kde se měly nejprve utkat domácí tým s Chrudimí a poté Teplice s Varnsdorfem.

Na plný počet devíti bodů mohou dosáhnout už jen Chrudim a Olomouc. Sigma ve skupině D porazila druholigový Prostějov 3:2, vítěznou branku dal Ebrima Singhateh, jenž skóroval poprvé po zimním příchodu na Hanou. V prvním utkání Olomoučtí zdolali Opavu, přestože nasadili B-tým. "Áčko" bylo v té době ještě na soustředění na Maltě, kde vyhrálo tamní turnaj Tipsportu pro čtyři mužstva.

"S utkáním jsem spokojen, i co se týče kvality. Pro nás je teď důležité, abychom v zápasech, kdy o tolik nejde, předvedli dobrý fyzický výkon. Tohle proti Prostějovu určitě bylo. Negativum jsou dva obdržené góly, které byly zbytečné, vítězství mohlo být daleko vyšší," citoval klubový web trenéra Sigmy Václava Jílka.

Ostrava nastoupila k jedinému přípravnému utkání v domácích podmínkách, zbytek zápasů odehraje na soustředění v Turecku. Baník měl proti Vyškovu řadu šancí, ale skórovat nedokázal.

"Jsem rád, jak to kluci po skoro třítýdenní tvrdé přípravě odpracovali. Měli jsme dost zajímavých situací, hlavně ve druhé půli jsme to mohli asi rozhodnout. Ale v této fázi to o výsledku není," řekl trenér Baníku Pavel Hapal.

Jablonec si částečně spravil reputaci po kolapsu obrany v zápase s Žižkovem a divizní Velké Hamry přestřílel 5:2. Dvakrát se po změně stran trefil Náprstek, premiérový gól za A-tým si připsal další mladík Gaši.