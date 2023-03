Byl to gentleman, smutní rodina. Fanoušek Blackpoolu zemřel po rvačce před hospodou

Fanoušek fotbalistů Blackpoolu zemřel na následky zranění, které utrpěl v bitce mezi příznivci jeho klubu a konkurenčního Burnley.

Ke konfliktu došlo v sobotu večer poté, co zápas druhé nejvyšší anglické soutěže Blackpool - Burnley skončil bezbrankovou remízou. Zatímco domácí celek tak pojistil průběžní vedení v tabulce a tím i naději na vytoužený návrat do Premier League, jeho soupeř musí stále bojovat o místo v play off.

Oba znepřátelené tábory se do sebe pustily před blackpoolskou hospodou The Manchester. Při bitce asi patnácti lidí dostal 55letý Tony Johnson ránu do hlavy. Zraněného muže, kterého na místě resuscitovali, odvezla sanitka v kritickém stavu do nemocnice. Tam podle oficiální zprávy klubu Blackpool FC v pondělí ráno zemřel.

Tragický incident vyšetřuje policie. Při hledání dalších účastníků fatální bitky spolupracuje se zástupci obou klubů.

Smrtí svého milého byla naprosto zdrcena Johnsonova přítelkyně, která jej popsala jako pravého gentlemana. "Tony byl milovaný táta, syn, bratr, strýc a dědeček a samozřejmě milovaný přítel mnoha lidí. Celá rodina má zlomené srdce a naše životy už nikdy nebudou jako dřív," uvedla na sociálních sítích.

"Bude nám chybět a jeho duch bude žít dál skrze nás všechny. Přesně tak, jak by si přál. Odpočívej v pokoji, můj drahý," dodala.

K tragédii se vyjádřili také zástupci Burnley. "Fotbalový klub Burnley je šokován a zarmoucen zprávou o úmrtí fanouška Blackpoolu Tonyho Johnsona. Myslíme na něj a vyjadřujeme upřímnou soustrast s jeho rodinou, přáteli a všemi v Blackpoolu," stojí v oficiálním komuniké Burnley FC.