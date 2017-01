Benefici pro Chapecoense zkazili pískající brazilští fanoušci

před 39 minutami

Brazilci porazili Kolumbii 1:0, záměr uctít oběti leteckého neštěstí ale nevyšel. Přišlo málo diváků, někteří se navíc chovali nevhodně.

Rio de Janeiro - Fotbalisté Brazílie v benefičním utkání pro leteckou tragédií zasažený klub Chapecoense porazili Kolumbii 1:0. Středeční utkání na Olympijském stadionu v Riu de Janeiro však pokazila nízká návštěva a chování některých fanoušků.

Na zápas, jehož výtěžek bude darován rodinám obětí, dorazilo jen 18.695 diváků a příznivci domácího Botafoga navíc celý zápas pískali na záložníka Williana Aráa, který před rokem odešel do konkurenčního Flamenga.

Při listopadové nehodě letadla, kterým tým Chapecoense cestoval na finále Jihoamerického poháru, zahynulo v Kolumbii celkem 71 lidí, z toho 19 fotbalistů, 17 členů realizačního týmu a sedm manažerů z vedení klubu. Tragédii přežilo šest lidí včetně tří fotbalistů.

Právě hráči Neto, Alan Ruschel a brankář Jackson Follmann, který při nehodě přišel o nohu, byli spolu s dalším přeživším komentátorem Rafaelem Henzelem představeni fanouškům. "Byl to víc než zápas. Chvíli jsem s nimi mluvil a jsou to hrdinové. Uděláme všechno pro to, abychom jim pomohli," prohlásil záložník Diego.

Do utkání zasáhli pouze hráči z domácích soutěží a Brazílie si připsala sedmou výhru pod vedením trenéra Titeho.

autoři: ČTK, Sport | před 39 minutami