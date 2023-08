Klidná síla Kováře, střelecký instinkt Čvančary. Češi v bundeslize budí pozornost

Páteční předehrávkou mezi Brémami a obhájcem titulu Bayernem Mnichov odstartuje 61. sezona německé fotbalové ligy. Bavorský velkoklub zaútočí na dvanáctý titul po sobě. V soutěži se nově objeví i brankář Matěj Kovář (Leverkusen), křídelník Václav Černý (Wolfsburg) a útočník Tomáš Čvančara (Mönchengladbach).

Vylepšit šesté místo z poslední sezony touží ambiciózní Leverkusen se třemi Čechy. Vedle Kováře, který do Bayeru přestoupil z Manchesteru United, působí v mužstvu i ofenzivní univerzál Adam Hložek a jiný reprezentační útočník Patrik Schick. Ten je však po operaci a do hry by se měl vrátit v říjnu.

"Kovář je téměř dvoumetrový obr, klidný a silný gólman s dobrou kopací technikou. Bude velkým vyzyvatelem Lukáše Hradeckého v brance Leverkusenu," napsal o českém brankáři v dresu Bayeru německý magazín Kicker.

Pohárové příčky naposledy těsně unikly osmému Wolfsburgu, jehož tým posílil mimo jiné Černý.

"Nemůžu se dočkat, až to konečně začne. Bundesliga je jednou z nejlepších soutěží na světě. Vždycky jsem si ji chtěl zahrát a mám velkou radost, že budu oblékat dres Wolfsburgu," uvedl příbramský odchovanec, jenž přišel z nizozemského Twente. V uplynulém ročníku si za Wolfsburg připsal bundesligový debut záložník Lukáš Ambros.

Dvakrát po sobě obsadil desátou příčku Mönchengladbach, kam z pražské Sparty přestoupil Čvančara. "Každý, kdo začíná s fotbalem, chce jednou hrát jednu ze tří největších lig na světě. To byl i můj případ. Každý týden se budu moci měřit s těmi nejlepšími," uvedl Čvančara.

Jeho příchod a výkony v přípravě způsobily, že se Gladbachu mluví jako o černém koni letošního ročníku. "Střelec Čvančara je jednou z výborných posil, v ofenzivě se jeví hodně slibně, mají i skvělého trenéra, já vidím Mönchengladbach minimálně na pohárových příčkách," nechal se slyšet fotbalový komentátor Kickeru Benni Zander.

Defenzivní záložník Alex Král se po sestupu se Schalke přesunul do čtvrtého celku uplynulé sezony Unionu Berlín.

"Přesun do Unionu je pro mě důležitým krokem. Protože jsem už v minulé sezoně mohl poznat bundesligu, nebude pro mě těžké si zvyknout. Progres Unionu v posledních letech je neuvěřitelný a impozantní," konstatoval Král, který má nadále přerušenou smlouvu ve Spartaku Moskva.

V bundeslize působí i gólmani Jiří Pavlenka (Brémy) a Tomáš Koubek (Augsburg) a obránce či záložník Pavel Kadeřábek (Hoffenheim).

Bayern vsadí na Kanea

Bayern sáhl v březnu k výměně trenéra, když Juliana Nagelsmanna nahradil Thomas Tuchel. Pod jeho vedením tým ihned vypadl ve čtvrtfinále Německého poháru a Ligy mistrů a málem přišel i o rekordní 32. bundesligový titul. Díky selhání Dortmundu v závěrečném kole se ale dostal při bodové rovnosti o skóre na první místo.

Na konci uplynulého týdnu přivedlo klubové vedení za více než 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy korun) třicetiletého kapitána anglické reprezentace Kanea. Čekání na první týmovou trofej v kariéře ale neukončil ani v sobotu, jelikož Bayern v německém Superpoháru podlehl Lipsku 0:3.

"Nechceme po něm, aby byl superhrdinou. Chceme po něm, aby byl tím, kým je. Špičkovým kanonýrem a skvělou osobností. Hodně nám pomůže, jeho přístup potřebujeme," prohlásil Tuchel.

Jedním z vyzyvatelů Bayernu bude tradičně Dortmund. Borussia v roce 2012 triumfovala v bundeslize podruhé za sebou, od té doby vládne bavorský celek. "V tomto kalendářním roce se nám v bundeslize povedla spousta dobrých věcí, prohráli jsme jediné utkání, čtyřikrát jsme ale zbytečně remizovali. Jasným cílem je poučit se ze začátku minulého ročníku, v němž jsme zbytečně ztratili hodně bodů," řekl trenér BVB Edin Terzič.

Vedle Schalke opustila německou ligu Hertha Berlín. Po šestileté absenci se do bundesligy vrátil Darmstadt, Heidenheim si ji zahraje poprvé. Německá liga bude hájit i nejvyšší průměrnou návštěvnost ze všech evropských soutěží. V uplynulém ročníku dorazilo v průměru 43 tisíc fanoušků na zápas.