Argentinec zemřel, když bránil kolo. Byl jsi lepší fotbalista než já, smutní Maradona

Podivuhodný příběh Tomáse Carloviche dostal smutnou tečku. Fotbalista, který se stal ve své zemi kultem a o němž i legendární Diego Maradona tvrdil, že byl lepší než on, zemřel na následky zranění, jež utrpěl poté, co ho přepadli zloději a chtěli mu ukrást kolo.

"Se svou pokorou jsi překonal nás všechny, Trinche. Nemůžu uvěřit, že jsem tě před nedávnem potkal, a teď jsi pryč," napsal Maradona na svůj Instagram. "Moje nejhlubší soustrast tvé rodině a doufám, že spravedlnosti bude učiněno zadost. Odpočívej v pokoji, mistře," doplnil kapitán mistrů světa z roku 1986.

Ač je Maradona považován za jednoho z nejlepších fotbalistů historie a sám je háklivý na to, pokud mu někdo upírá primát, právě v případě Carloviche, přezdívaného Trinche, udělal výjimku.

Když se Maradona v roce 1993 ověnčen tituly vracel z evropských angažmá do Argentiny a novináři ho vítali v Newell´s Old Boys jako nejlepšího fotbalistu historie, odpověděl jim: "Nejlepší fotbalista hrával vždycky v Rosáriu a jmenoval se Carlovich."

Svá slova zopakoval Božský Diego letos v únoru, když přijel jako trenér celku Gimnasia k utkání s týmem Rosário Central. "Začal mi šeptat do ucha a pořád nekončil. Dokonce mi podepsal dres a napsal: Trinche, byl jsi lepší fotbalista než já," prozradil Carlovich po setkání. "Jediné, co jsem mu na to mohl říct, bylo: Diego, teď můžu v klidu zemřít, protože ty jsi byl ten největší, koho jsem ve svém životě viděl."

Teď z jeho slov mrazí, vyplnila se totiž nečekaně krátce po setkání obou legend…

V pátek Carlovich ve věku 74 let zemřel. Podlehl následkům zranění, která utrpěl o dva dny dřív. Carlovich jel na kole po rodném Rosáriu, když ho přepadli lupiči a chtěli mu kolo ukrást. Carlovich svůj majetek bránil, při hádce inkasoval několik úderů, po nichž upadl do kómatu. K životu už se neprobral.

Tomás "Trinche" Carlovich na kole v ulicích Rosária:

#Rosario | La salud del Trinche Carlovich: mostró una leve mejoría pero se mantiene en terapia intensiva.

Su hijo Bruno manifestó que “está estable, un poco mejor pero esto es hora a hora y hay que tener fe”, mientras que la subdirectora del Heca brindó el parte médico y afirmó. pic.twitter.com/AQYoTjqEWo — Diego Molina🎶🎤 (@DiegolMolinaa) May 7, 2020

"Už nikdy neuvidíme tak dobrého fotbalistu," smutnil i Maradonův spoluhráč z týmu světových šampionů Jorge Valdano, někdejší hvězda Realu Madrid. "Byl to nejlepší ofenzivní hráč, jakého kdy Argentina měla," přidal se José Pekerman, bývalý kouč reprezentace.

"Někteří hráči jsou prostě zrozeni k fotbalu. Krátce řečeno, byl podobně nadaný jako Messi, v některých aspektech hry byl ještě lepší než on," konstatoval slavný trenér Cesar Luis Menotti, který vedl Argentinu na domácím šampionátu v roce 1978.

Trochu zvláštní slova od největších legend argentinského fotbalu pro hráče, který nikdy nehrál za reprezentaci ani za velký klub a většinu své kariéry dokonce strávil ve druhé lize…

V Argentině ale Carlovich získal statut kultu a mluví se o něm jako o "nejslavnějším argentinském fotbalistovi, o němž jste asi nikdy neslyšeli".

Trinche se narodil rodičům chorvatského původu v Rosáriu, tedy ve stejném městě jako Messi. Odmalička poutal pozornost svým přehledem a záhy se mu začaly hrnout nabídky od velkoklubů.

V roce 1974 hrála Argentina poslední přípravu před odletem na mistrovství světa právě v Rosáriu. Soupeřem byla jedenáctka poskládaná z hráčů místních týmů. O poločase vedli jednoznačně 3:0 a tehdejší kouč národního týmu Vladislao Cap prosil svůj protějšek, aby Carloviche vystřídal.

Ten si totiž s hvězdami favorita dělal, co chtěl, a Cap se obával, že drtivá prohra poznamená psychiku jeho borců před šampionátem. Carlovich skutečně zůstal v kabině a Argentina ve druhé půli alespoň snížila na 1:3…

Carlovichovo představení ale vyvolalo novou vlnu nabídek. Neuspěly však domácí velkokluby ani AC Milán a zájemci z Francie. Později ho lákal do New Yorku Cosmos i legendární Pelé.

Trinche byl ovšem tak fixován na Rosário, že všechny odmítl a působil dál především v celku Central Córdoba, ač hrával většinou jen druhou ligu a v nejvyšší soutěži nastoupil pouze k pár zápasům.

Právě v ulicích milovaného Rosária ale paradoxně našel smrt…

Pohřeb Tomáse Carloviche na stadionu v Rosáriu: