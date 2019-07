Messi zařídil gól a pak viděl červenou, Argentina přesto bere z Copy América bronz

před 27 minutami

Lionel Messi se sice ani letos nedočkal s Argentinou velkého titulu, národní tým na letošní Copa Américe ale po semifinálové porážce s Brazílií nasměroval alespoň k třetímu místu, které získala po výhře 2:1 nad Chile.

To nejpodstatnější se v sobotním duelu událo v prvním poločase. Po ospalém začátku už ve 12. minutě využil zaváhání obrany obhájců titulu Messi, který vysunul Sergia Agüera do samostatného úniku a útočník Manchesteru City obří šancí nepohrdl a zakončil v podstatě do prázdné brány.

Druhý gól přidal o deset minut později Paulo Dybala, který se uvolnil mezi obránci soupeře, přehodil pozdě vybíhajícího brankáře Ariase a poslal Argentinu do vedení 2:0.

Chilané, kteří kvůli zranění přišli o hvězdného Alexise Sáncheze, hráli velice nervózně a nemohli se dostat do kloudné šance. Možná i proto skončil banální souboj o dobíhaný míč mezi Gary Medelem a Messim strkanicí, po které rozhodčí poněkud překvapivě vyloučil oba soky.

Jak ale ukázaly opakované záběry, zejména Messi vypadal v souboji prsa na prsa pasivní a ani Medel nesáhl po nijak zvlášť hrubých zákrocích. Videorozhodčí ovšem obě vyloučení potvrdil, a tak museli oba do šaten.

Druhý poločas výrazně zdramatizovala penalta pro Chile z 59. minuty, kterou proměnil Arturo Vidal. Další gól už ale nepřišel, a tak Argentina dovedla zápas ke svému vítězství a zisku bronzových medailí.

Čekání na třetí zlato z kontinentálního šampionátu se ovšem dál protahuje, naposledy vyhráli Albiceleste prestižní turnaj v roce 1993. Příští rok ale bude mít právě Argentina jedinečnou šanci dlouhý půst ukončit, protože v roce 2020 bude hostit další ročník Copy América.

Copa América, mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale v Brazílii:

O 3. místo: Argentina - Chile 2:1 (2:0)

Branky: 12. Agüero, 22. Dybala - 59. Vidal z pen. ČK: 37. Messi - 37. Medel.