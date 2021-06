Anglické týmy zaplatí za superligu pokutu, s třemi rebely UEFA zastavila řízení

Šestice anglických fotbalových celků zapojených do projektu tzv. superligy bude muset zaplatit jako "gesto dobré vůle" dohromady 22 milionů liber.

Uvedli to zástupci Premier League s dodatkem, že v případě dalších pokusů o odtržení bude každý klub čelit pokutě 25 milionů liber a odpočtu 30 bodů v anglické lize. Vedle toho dnes evropská asociace UEFA dočasně pozastavila disciplinární řízení s trojicí týmů, které se odmítly od superligy distancovat.

Zatímco finanční kompenzace Arsenalu, Chelsea, Liverpoolu, Manchesteru City, Manchesteru United a Tottenhamu půjde na rozvoj fotbalu, podpory fanoušků a dalších komunitních programů, trio rebelujících týmů Real Madrid, Barcelona a Juventus Turín se zatím nemusí obávat trestu, kterým bylo i možné vyloučení z Ligy mistrů. "Odvolací orgán UEFA se rozhodl dočasně přerušit řízení," uvedla UEFA v prohlášení.

Rozhodnutí přišlo po verdiktu madridského soudu, který v květnu vydal předběžné opatření, podle něhož FIFA a UEFA nesmějí do vyřešení případu v kauze pokračovat. Soud zároveň požádal Soudní dvůr EU (ECJ), aby prověřil, zda FIFA a UEFA svým postupem neporušily zákon o volné hospodářské soutěži.

Naproti tomu šest anglických klubů se dnes znovu omluvilo za to, že se v dubnu chtělo do ambiciózního a samostatně financovaného projektu pro 12 elitních evropských týmů zapojit. Po vyšetřování se ligoví zástupci se jmenovanými týmy dohodli na kolektivní úhradě 22 milionů liber. V případě, že by se jejich přečin opakoval, čelili by vedle další pokuty i třicetibodovému odpočtu v nejvyšší soutěži. Jejich ústřední představitelé zároveň přišli již dříve o funkce ve vedení Premier League.

"Představitelé Premier League a Fotbalová asociace v této věci velmi úzce spolupracovali a tato dohoda celé vyšetřování uzavírá," uvedli zástupci ligy.

Spolu s anglickými celky odstoupily ze superligy také Inter Milán, AC Milán a Atlético Madrid.