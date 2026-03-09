Přeskočit na obsah
9. 3. Františka
Sport

23 červených karet, rval se i Preciado. Brankář zaklekl soupeři hlavu

Sport,ČTK

Nedělní finálový duel šampinátu brazilského státu Minas Gerais mezi fotbalisty Cruzeira a Atlétika Mineiro měl dohru v podobě hromadné rvačky hráčů obou celků.

Match between Cruzeiro (MG) x Atletico (MG)
Brankář Atlétika Mineiro Everson atakuje kolenem Christiana z Cruzeira, což vedlo k hromadné potyčceFoto: PATY GUEDES
Podle brazilských médií rozhodčí po utkání dvou rivalů z města Belo Horizonte dodatečně rozdal 23 červených karet. Cruzeiro v utkání zvítězilo 1:0.

Potyčky odstartovaly na konci šestiminutového nastavení poté, co brankář Atlétika Everson oběma koleny zaklekl hlavu ležícímu záložníkovi Christianovi.

Následné strkanice přešly do hromadné rvačky, během které padaly tvrdé údery i kopance. Ani ochrance se nedařilo situaci uklidnit.

"Tohle se nemělo stát, nikdy jsem během fotbalového utkání neviděl takové násilí. Takhle nemůžeme jít příkladem, vidí to celý svět. Máme nějakou odpovědnost, vrhá to na všechny špatné světlo," uvedl kapitán Atlétika Hulk.

Bývalý brazilský reprezentant a kanonýr Porta byl jedním z jedenácti vyloučených poraženého týmu. Do potyčky se zapojil i jeho spoluhráč a ještě nedávno obránce pražské Sparty Ángelo Preciado.

