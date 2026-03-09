23 červených karet, rval se i Preciado. Brankář zaklekl soupeři hlavu

Nedělní finálový duel šampinátu brazilského státu Minas Gerais mezi fotbalisty Cruzeira a Atlétika Mineiro měl dohru v podobě hromadné rvačky hráčů obou celků.
Podle brazilských médií rozhodčí po utkání dvou rivalů z města Belo Horizonte dodatečně rozdal 23 červených karet. Cruzeiro v utkání zvítězilo 1:0.
Potyčky odstartovaly na konci šestiminutového nastavení poté, co brankář Atlétika Everson oběma koleny zaklekl hlavu ležícímu záložníkovi Christianovi.
Následné strkanice přešly do hromadné rvačky, během které padaly tvrdé údery i kopance. Ani ochrance se nedařilo situaci uklidnit.
"Tohle se nemělo stát, nikdy jsem během fotbalového utkání neviděl takové násilí. Takhle nemůžeme jít příkladem, vidí to celý svět. Máme nějakou odpovědnost, vrhá to na všechny špatné světlo," uvedl kapitán Atlétika Hulk.
Bývalý brazilský reprezentant a kanonýr Porta byl jedním z jedenácti vyloučených poraženého týmu. Do potyčky se zapojil i jeho spoluhráč a ještě nedávno obránce pražské Sparty Ángelo Preciado.
ŽIVĚ Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Rok vzpomínek na kytaristu Hladíka přinese turné i knihu. Vyvrcholí dokumentem Má hra
Rodina, přátelé a spolupracovníci kytaristy a skladatele Radima Hladíka si letos připomenou jeho nedožité 80. narozeniny a 10. výročí úmrtí. Vrcholem série připomínek bude v prosinci premiéra celovečerního dokumentárního filmu Radim Hladík: Má hra, na kterém se podílí tvůrčí tým vedený Radimem Hladíkem jr. a Borisem Machytkou.
ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení ruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že v dopisu požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něho nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku.
Politolog řekl o Kupkovi slova, která ho nepotěší. Šéf ODS se hájí stínovou vládou
Předseda ODS Martin Kupka se ocitá pod tlakem, sotva převzal v lednu vedení strany. Preference ODS stagnují, někteří komentátoři ho kritizují, a do toho STAN Víta Rakušana už možná Kupku dokonce poráží. Ten proto hledá způsoby, jak propadu ODS zabránit. „Jsem rád, že komentátoři nastavují nějakou laťku, snažím se být co nejaktivnější,“ reaguje na výtky. A v pondělí představuje svou stínovou vládu.
„Plivnout dnes veřejně na Václava Moravce?“ Na odchod moderátora reagovaly známé tváře
Známý moderátor a novinář o víkendu ve svém pořadu oznámil, že končí v České televizi. Jeho konec je výsledkem dlouhodobého tlaku, pod kterým se poslední dobou ocital. Na jeho konec ve veřejnoprávním vysílání pak reagovaly známé tváře, které se okolo ČT pohybují.