Incident v derby, terapeut Slavie nakopl v tunelu Kuchtu. Za hranou, říká Sparta

Nedělní pražské derby ve fotbalové lize mezi domácí Slavií a Spartou poznamenala poločasová potyčka v útrobách stadionu mezi zástupci obou klubů.
Slavia duel 25. kola vyhrála 3:1 a v čele tabulky zvýšila náskok na svého rivala na deset bodů.
Potyčka se odehrála po úvodním dějství, které zakončila Sparta v nastaveném čase gólem na 1:0.
"V poločasové přestávce při odchodu do kabin došlo v útrobách stadionu k hromadné konfrontaci více osob z obou mužstev a zároveň osob nezúčastněných v zápise o utkání, která dle vedoucího hostujícího týmu byla vyprovokována kopnutím člena realizačního týmu domácích do hráče č. 10 Jana Kuchty," napsal hlavní rozhodčí Stanislav Volek v zápise o utkání
Podle videa, které Sparta poskytla médiím, se provinil fyzioterapeut Daniel Berger.
Na záběrech je vidět, že situaci musela uklidňovat ochranka a pořadatelská služba.
"Vzhledem k tomu, o jak skandální chování se ze strany fyzioterapeuta Slavie jednalo, jsme se zcela mimořádně rozhodli poskytnout veřejnosti video, na němž je celý moment zachycen," řekl ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.
„Taková věc je podle našeho názoru absolutně za hranou a hned po zápase jsme na ni upozornili zástupce Slavie,“ doplnil.
"Určitě je to chování, které si kategoricky nepřejeme. Současně stejně kategoricky nechceme odplivávání nebo vulgární urážení našich hráčů," komentoval předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík poločasový incident.
Berger se zná s Kuchtou ze společného působení v Edenu. "Nikdy za více než 10 let jsem u něj (Bergera) nezažil ani náznak něčeho podobného. Zkrat. Reakce na to, jak Kuchta plival, sprostě nadával a urážel všechny naše hráče. Nebylo to kopnutí silou, spíš vzkaz: Stydím se za tebe, nech toho. Klukovi přišlo líto, jak se o něj roky každý den staral a co tam vyváděl. To bylo mimochodem mimořádně nechutné," přidal šéf vršovického klubu.
Kuchta je během derby pravidelně středem pozornosti, byť v neděli ani nezasáhl do zápasu. Devětadvacetiletý útočník působil v obou pražských "S" už v mládeži a stejnou cestou prošel i během profesionální kariéry.
Se Slavií získal titul a přes zahraniční angažmá se v roce 2022 vrátil do české ligy, tentokrát do Sparty. S ní ovládl nejvyšší soutěž dvakrát.
Kuchta mimochodem cosi říkal při rozcvičování během druhého poločasu i domácímu Michalovi Sadílkovi, když se chystal rozehrát rohový kop.
Právě po něm padl vítězný gól Slavie, načež se slavící Sadílek otočil ke Kuchtovi a prstem přiloženým na ústa.
Potyčkou se z tunelu se každopádně bude zabývat disciplinární komise. Dají se očekávat i vysoké tresty za hanlivé pokřiky a pyrotechniku na tribunách, fanoušci obou týmů mimo jiné zapalovali vlajky soupeře. Komise může řešit i pokřik "Smrt Spartě", kterým dlouholetý obránce Slavie Simon Deli zakončil svou řeč do mikrofonu těsně před výkopem.
Fotbalista z Pobřeží slonoviny, jenž tuto sezonu po návratu do Edenu působil v druholigovém B-týmu, v neděli oficiálně ukončil kariéru.
Česko bude na Eurovizi reprezentovat Daniel Žižka se skladbou Crossroads
V mezinárodní písňové soutěži Eurovize bude Česko v květnu ve Vídni reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka se skladbou Crossroads. Píseň bude mít premiéru 11. března na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest. Český zástupce vystoupí v první polovině druhého semifinále 14. května.
ŽIVĚ Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Menšík naštval soupeře, mluví se o mezeře v pravidlech. Podle Španělů dělal, že umírá
Duel druhého kola prestižního podniku v kalifornském Indian Wells mezi Jakubem Menšíkem a Alejandrem Davidovichem Fokinou přinesl kontroverzní momenty. Český tenista během druhé sady viditelně trpěl a jeho soupeři, stejně jako především španělským fanouškům, se vůbec nelíbilo, že nedostal trest za zdržování hry. Čech totiž nečekaně ožil a zápas zdramatizoval.
„Moc skrytá za hábitem“. Kdo je nový duchovní vůdce Íránu?
Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého Alího Chameneího. V neděli o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února. Věrnost novému ajatolláhovi už přísahaly íránské revoluční gardy i armáda.
Když se rodinná oslava poněkud zvrtne. Film Přání k narozeninám: Křtiny jde do kin
Nová rodinná komedie volně navazuje na předchozí divácky úspěšné filmy Přání k narozeninám a Přání Ježíškovi, které dosud vidělo přes čtyři miliony diváků. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Matěj Hádek, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, Táňa Pauhofová a další. Do českých kin snímek vstoupí 12. března.