Fotbal umí být krutý, posteskl si Provod. Trpišovský se zastal Zimy

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský zažíval po porážce ve třetím utkání hlavní fáze Evropské ligy v Bilbau (0:1) směs rozporuplných pocitů.

"Velké zklamání z výsledku. S odstupem času je to směs pocitů, velká hrdost na tým, co předvedl, ale smutek z toho, že jsme nedali ani gól a nemáme ani bod," posteskl si Trpišovský.

"Soupeři gratulujeme, takový je fotbal. Z mého pohledu jsme, podle dění na hřišti, měli vyhrát nebo minimálně remizovat," hodnotil kouč pražského celku dění na trávníku.

Stejně mluvil i záložník Lukáš Provod. "Fotbal umí být krutý," krčil smutně rameny.

"Soupeř proměnil jednu pološanci, kterou měl. Sami jsme mu ji vytvořili naším autem. To byla naše taková blbost. Ale musím náš tým pochválit, hráli jsme fakt dobrý zápas, vytvořili si mnohem víc šancí, než měl soupeř. Škoda, že ale domů nic nevezeme," doplnil reprezentant, který den před utkáním oslavil 28. narozeniny.

Také Provod mluvil o hrdosti na své spoluhráče a způsob, jak se mužstvo v Baskicku prezentovalo.

"Jsem pyšný na celý tým, od obrany po útok. Jakým stylem jsme se s takovým fotbalem a takovým klubem popasovali, to je přesně ta konfrontace, o kterou stojíme," vyzdvihl středopolař.

Vedle inkasovaného gólu po chybě poukázal také na špatnou produktivitu. "Mrzí mě samozřejmě proměňování šancí, měli jsme jich hodně. Mohly skončit gólem, měly, ale nestalo se tak. V takovýchto zápasech se tohle prostě musí proměnit, to se nám bohužel nepodařilo," smutnil Provod.

Nepřesnosti v koncovce nebude kouč Trpišovský neúspěšným střelcům vyčítat. "Nemám to ve zvyku. Naopak. Chci nás pochválit za defenzivu, byla týmová, téměř bezchybná. Bohužel jsme dostali gól z vlastního autu, tečovaná střela, Tonda (brankář Kinský) s ní nemohl nic dělat," prohlásil trenér Slavie.

Trpišovský také ocenil výkon brankáře Julena Agirrezabaly, jenž domácí několikrát zásadně podržel. "Byl výborný, předvedl minimálně dva světové zákroky," pochválil protivníka.

Týmu podle něj chyběl kousek štěstí, jaký měl soupeř v klíčovém okamžiku utkání.

"Jinak jsme domácí prakticky do ničeho nepustili, až na jeden brejk po našem rohu. Třeba Oscar se třicetimetrovým sprintem vrátil před Williamse, který by jinak zakončoval do prázdné. To byl za mě signifikantní bod. To je Slavia. Že obránce tečuje střelu? Za to nemůže, podobné momenty zkrátka fotbal přináší," zastal se Trpišovský smolaře Davida Zimy.