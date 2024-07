Rošáda, jakou fotbal nezažil. Kouč Argentiny navrhl zpestření Eura a Copy

Euro a Copa América letos probíhají současně, což přiživilo debaty, o tom který z fotbalových svátků je kvalitnější.Trenér Argentiny Lionel Scaloni přišel se zajímavým návrhem.

Diskuzi zažehl už před oběma turnaji hvězdný francouzský útočník Kylian Mbappé, podle kterého je Euro vlastně nejnáročnější akce vůbec, náročnější než samotné mistrovství světa.

"Pro mě to tak je. Od skupinové fáze je to opravdu velmi těžké. Koneckonců mluvíme o turnaji, který jsme nevyhráli 24 let, což je hodně dlouhá doba," konstatoval.

Nyní už je jasné, že francouzské čekání bude trvat ještě minimálně další čtyři roky, protože výběr galského kohouta v letošním semifinále ztroskotal na Španělsku.

Mbappé mluvil o zbytku světa přezíravě už před lety. "V Jižní Americe není fotbal tak vyspělý jako v Evropě. Proto když se podíváte na poslední světové šampionáty, uvidíte mezi vítězi vždy evropské země," řekl před posledním MS v Kataru.

Prohlášení ho pak dostihlo, neboť Francie v katarském finále podlehla na penalty Argentině, která turnaj ovládla jako první neevropská reprezentace od brazilského triumfu v roce 2002.

Argentinci jsou také aktuální světovou jedničkou podle žebříčku FIFA.

Elitní patnáctka čítá osm evropských zemí a pět latinskoamerických. Jedenácté jsou Spojené státy, dvanácté Maroko.

Je tedy kvalitněji obsazené Euro, nebo Copa? Který turnaj je těžší vyhrát?

Na tuto otázku nedávno odpovídal trenér Argentiny Lionel Scaloni, kterého v noci na pondělí čeká finále proti Kolumbii.

"Nemyslím si, že jeden z těchto turnajů je náročnější než ten druhý," spustil.

I z dalších slov bylo patrné, že Mbappého perspektivu nesdílí: "Některé významné týmy postoupily na Euru do semifinále. Týmy, které jsme potkali na mistrovství světa, a dopadlo to pro nás dobře. To ale neznamená, že bychom mohli jet na Euro a vyhrát ho."

"Nebo možná ano, mohli bychom ho vyhrát," pokračoval. "Myslím, že úroveň Eura a Copy je velmi podobná. Rád bych, aby jednoho dne pozvali na Copu América evropský tým, aby poznal, na jaké úrovni se tady hraje. A naopak."

Naopak to půjde těžko. Podle online deníku The Athletic je "extrémně nepravděpodobné", že by jihoamerická reprezentace v budoucnu naskočila na Euro. Evropský šampionát s 24 účastníky je už teď poměrně napěchovaný.

Letos se na něj nedostalo třeba Norsko s hvězdami Erlingem Haalandem a Martinem Odegaardem. Menší země by s pozváním někoho zvenčí těžko souhlasily.

První návrh, který kouč Scaloni zmínil, tedy evropský tým na Copě, ale nereálný není.

Copa América je totiž značně flexibilní. Tradičně ji hraje deset jihoamerických zemí s tím, že další účastníci přijíždějí na pozvánku.

Letos jde o šest států ze Severní a Střední Ameriky. Obvyklejší jsou ale dva hosté, zpravidla z tohoto regionu, ale ne nutně. Copu už dvakrát hrálo Japonsko a jednou Katar.

Z Evropy mohli dorazit Španělé, například v roce 2011 poté, co účast kvůli zemětřesení a tsunami ve své zemi odřekli Japonci.

Tehdejší mistři světa však kvůli nabitému kalendáři řekli ne. Prohlášení ale zakončili slovy: "Nevylučujeme, že v budoucnu pozvání přijmeme."

Třeba se tak Scaloni jednou dočká.

Pro zájemce o srovnání evropského a jihoamerického fotbalu je tu zatím mistrovství světa a nově i Finalissima, klání mezi vítězem Eura a Copy. Před dvěma roky v něm Argentinci smetli Italy 3:0.