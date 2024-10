"Ultra urážlivé." Lehečka utnul konflikt s fanynkou Sinnera. Ital Čechovi polichotil

Podruhé se letos Jiří Lehečka postavil současnému králi světového tenisu. Ale ani tentokrát neuhrál proti Janniku Sinnerovi ani set. Italský tenista, zatížený stále nedořešeným dopingovým případem, po duelu v Pekingu mluvil o českém hráči s respektem, naopak na sociální síti X došlo k náznaku konfliktu, který ale sám Lehečka utnul hned v zárodku.

Už dvakrát ztroskotal Jiří Lehečka na Sinnerovi ve čtvrtfinále. V březnu v Indian Wells neuspěl po setech 3:6, 3:6, tentokrát v čínské metropoli podlehl 2:6, 6:7.

Ve druhém dějství ale odehrál dvaadvacetiletý Čech se světovou jedničkou vyrovnanou partii, v koncovce měl dokonce navrch, jenže na Diamantovém kurtu nejprve neproměnil dva brejkboly a v tie-breaku dokonce dva setboly.

"Sinner musel zvládnout těžký test. A zvládl ho. Lehečka je obrovský talent, který od začátku sezony ukazuje velmi slibné záblesky," napsal v reportáži Eurosport.

I od Sinnera si vysloužil Čech, který musel kvůli zranění zad vynechat značnou část sezony včetně French Open, Wimbledonu a olympiády, lichotivá slova.

"S Jiřím jsme hráli už v Indian Wells, takže se známe o něco víc. Je to velmi těžký protivník, takže jsem šťastný za postup do dalšího kola," řekl o rok starší Ital.

Mezi tenisty nebyl patrný ani náznak zlé krve. Někteří vášnivější italští fanoušci však na sociální síti X nemohli Lehečkovi zapomenout komentáře o Sinnerově dopingové kauze.

Český tenista totiž v nedávném rozhovoru pro iDnes naznačil, že nejlepší tenista světa má při obhajobě mnohem větší šance uspět než pozitivně testovaní, kteří nedisponují takovými prostředky.

"Jannik je schopný plácnout na stůl pět milionů eur na právníky a řekne: Kluci, pojďte, budeme si hrát. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč u něj byli opatrnější," uvedl Lehečka.

V reakci na tato slova zašla nejdále uživatelka s přezdívkou La Carla. Po Sinnerově pondělním vítězství si neodpustila rýpnutí.

"Ahoj Jiří, tohle je důvod, proč on může plácnout na stůl pět milionů eur na právníky a ty ne," napsala. Lehečka překvapivě rychle reagoval. "Souhlasím," odvětil s emotikonem zvednutého palce.

Výsledkem byla negativní smršť komentářů na konto italské fanynky. Svůj příspěvek po chvíli raději smazala.

"Nikdy jsem si nemyslela, že by můj příspěvek mohl způsobit takový chaos. Byl to vtip převzatý z Jiřího prohlášení, které bylo podle mě ultra urážlivé. V každém případě to ode mě bylo hloupé a zbrklé, omlouvám se," vysvětlila.

Dvojnásobný grandslamový vítěz Sinner byl dvakrát pozitivně testován na zakázaný anabolický steroid klostebol v březnu právě v Indian Wells, kde porazil Lehečku.

Na rozdíl od jiných případů mu nebyla ani dočasně zastavena činnost a případ vyšel na světlo až na konci srpna.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) mu na základě rozhodnutí svého nezávislého tribunálu pouze odebrala body a prémie, které v Indian Wells za účast v semifinále získal, a nechala ho dál hrát bez trestu.

Uznala jeho vysvětlení, že si zakázanou látku ve spreji aplikoval na malou ránu na ruce jeho fyzioterapeut a při masážích ji přenesl do tenistova těla.

Minulý čtvrtek se ale světová antidopingová agentura (WADA) obrátila s případem na Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne a žádá pro italského hráče distanc na jeden až dva roky.

"Jsem samozřejmě velice zklamaný a také překvapený, protože jsme měli tři slyšení. A všechna tři pro mne dopadla velice pozitivně," reagoval Sinner, který má letos úchvatnou bilanci 58 vítězství a pouhých pěti porážek.

Podívejte se na sestřih zápasu mezi Sinnerem a Lehečkou: