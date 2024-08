Češka žije v zoufalství, Sinner je volný. Hanba světového tenisu, zní ze Štvanice

Už čtyři měsíce nemůže osmnáctiletá tenistka Nikola Bartůňková hrát ani trénovat, v jejím dopingovém případu od té doby nenastal žádný posun. Obdobná kauza světové jedničky Jannika Sinnera naopak skončila bleskovým osvobozením. Šéf klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda to považuje za skandální dvojí metr a popisuje, jak se velké naději českého tenisu i její rodině ze dne na den zhroutil svět.

Nikola Bartůňková, loňská finalistka juniorského Wimbledonu, odevzdala v únoru a březnu dva pozitivní testy na trimetazidin, zakázanou látku z kategorie hormonálních a metabolických modulátorů. Mladou hráčku nález šokoval.

"Cítím se nevinná, nikdy jsem vědomě nekonzumovala žádnou zakázanou látku a vždy jsem věnovala spolu s mým týmem maximální pozornost tomu, co se dostane do mého těla," uvedla na začátku května.

Od té doby se ledy příliš nepohnuly. Češka stále ještě nedostala příležitost se obhájit.

Nemůže hrát a vlastně ani trénovat. Aspoň tedy ne s asistencí jakéhokoli oficiálního trenéra či sparingpartnera registrovaného v národních svazech a federacích.

"Může tak akorát sedět doma a plakat nebo si jít zaběhat do parku," říká smutně Šavrda, prezident štvanického klubu, v němž Bartůňková působí a který se za ni okamžitě postavil s pevným přesvědčením o její nevině.

"Snáší to špatně. Zrovna by se poprvé v životě díky žebříčku dostala do kvalifikace Roland Garros. V té chvíli přišla stopka. Dodnes samozřejmě není žádný posun, ještě ji ani nepředvolala komise. Opravdu teď žije v zoufalství," vypráví emotivně bývalý daviscupový kapitán.

Češka zatím předložila veškeré analýzy, absolvovala testy z vlasů. Dala také k dispozici seznam všech doplňků a vitaminů, které užívala.

"Rodina je v úplně zoufalém stavu, protože prakticky platí jen peníze právníkům a za různé rozbory, jelikož nemají tušení, odkud se látka mohla do těla Nikoly dostat," vysvětluje Šavrda.

"Ve světle aktuální kauzy Jannika Sinnera je to úplně skandální," dodává.

Pozitivní dopingový nález hvězdného Itala, aktuální světové jedničky, je hlavní tenisovou zprávou posledních dnů.

V březnu odevzdal Sinner dva vzorky s nálezem zakázaného klostebolu, anabolického steroidu.

Nebyl ale ani dočasně suspendován, jak to v podobných případech takřka pokaždé bývá.

Proti automatickému zákazu startu se úspěšně odvolal, tenisové úřady jeho případ vyšetřily v tichosti a nyní rovnou oznámily, že na porušení antidopingových pravidel nenesl vinu.

Uznaly jeho vysvětlení: látku si prý ve spreji aplikoval na malou ránu na kůži člen jeho týmu, který mu denně prováděl masáž, čímž došlo ke kontaminaci.

Nestandardní postup zapůsobil na Nikolu Bartůňkovou, její rodinu i Vladislava Šavrdu jako sůl nasypaná do otevřené rány.

"Je to úplně neuvěřitelné. Najednou měří úplně jiným metrem. Tahle kauza je hanba celého světového tenisu. Ať už je vinný nebo ne, není možné, aby zacházeli jinak s prvním hráčem na světě a jinak s hráčkou, která je ve třetí stovce. Pravidla musí platit pro všechny stejně," míní Šavrda.

Nechápe, jak může být Sinner nevinný a zároveň obdržet trest, což se skutečně stalo. Italovi totiž sebrali body a vydělané peníze za březnový turnaj v americkém Indian Wells.

"Buď je nevinný a nechají mu peníze a body, nebo je vinný a má mít zastavenou činnost. Obojí prostě není možné. Považuji to za skandální záležitost. Celá kauza strašně smrdí. O to víc, že prezidentem ATP je Ital Andrea Gaudenzi," připomněl šéf štvanického klubu.

Podobně si ostatně stěžují i další méně známí hráči a hráčky, s nimiž se v případě pozitivního nálezu zacházelo diametrálně odlišně. Nesmlouvavě a spíše s aplikací presumpce viny.

"Tohle není správné, vůbec to nevypadá dobře. Mnoho hráčů si prošlo tím samým a museli čekat měsíce nebo roky, než byli prohlášeni za nevinné," uvedl na sociálních sítích britský tenista Liam Broady.

"Nedokážu si představit, jak se právě teď cítí všichni ostatní hráči, kteří byli distancováni za zakázané látky. Jsou tu různá pravidla pro různé hráče," souhlasil Kanaďan Denis Shapovalov.

Podle mnohých se ukázalo, že pro hráče velkého významu pravidla neplatí. Nová rivalita mezi Sinnerem a Carlosem Alcarazem je pro ATP naprosto stěžejní z hlediska sledovanosti.

"Je to příšerné rozhodnutí. Milujeme Jannika, ale vůči ostatním to není fér. Má to co dělat s tím, že je světovou jedničkou? Pravděpodobně. A pokud ano, pak to vrhá ještě horší světlo," uvedl pro Eurosport známý expert Mats Wilander.