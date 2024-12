„Mohli by mít vlastní reality show.“ Po chaosu v Kataru paddock F1 nešetří kritikou

Velká cena Kataru formule 1 na okruhu Losail přinesla nejen vzrušující boje na trati, ale také kontroverze, které znovu zpochybnily kompetenci lidí z Mezinárodní automobilové federace FIA.

Největší pozornost vyvolal incident s odpadlým zrcátkem z vozu Alexandera Albona a následné zmatky ohledně jeho odstranění, nasazení safety car a důsledky v podobě defektů pneumatik dvou jezdců.

Problémy začaly ve 29. kole, kdy Albonovi na cílové rovince odpadlo pravé zrcátko jeho Williamsu. Úlomek zůstal ležet uprostřed trati, což vedlo k vyvěšení dvojitých žlutých vlajek. Ty označují velké nebezpečí a jezdci musí výrazně zpomalit.

Na chvíli to vypadalo, že ředitelství závodu situaci řeší, ale po pár okamžicích byly žluté vlajky odvolány. Jenže kousek vozu na trati ležel dál.

Situace se komplikovala s každým dalším kolem. Do 34. okruhu projížděli závodníci kolem zrcátka, aniž by vedení závodu sáhlo k jakémukoliv bezpečnostnímu opatření.

Kritiku vyvolalo zejména rozhodnutí nevyužít ani safety car, ani virtuální safety car (VSC). To by totiž umožnilo traťovým komisařům doběhnout na místo a odnést zrcátko z trati.

"Je standardní praxí nenasazovat safety car kvůli malému množství trosek, pokud nejsou v ideální závodní stopě," stálo v pozdějším komuniké FIA.

Vše vyvrcholilo ve 34. kole, kdy Valtteri Bottas narazil se svým Sauberem do zrcátka, když uhýbal o kolo rychlejšímu Ferrari Charlese Leclerca. Tím se zrcátko roztříštilo na úlomky, které pokryly větší část trati.

Krátce poté Carlos Sainz s dalším Ferrari a pilot Mercedesu Lewis Hamilton nahlásili defekt levé přední pneumatiky. Sice není zcela prokázané, že je způsobil právě kontakt s troskami, časová souvislost je však varující.

Sainz okamžitě hlásil do rádia: "Měl by vyjet safety car, ne?" Až ve 35. kole, tedy čtyři kola po upadnutí zrcátka, ředitelství závodu konečně vyslalo na trať safety car, aby umožnilo odstranění nepořádku.

FIA pod palbou kritiky

Postup FIA vyvolal silné reakce nejen od týmů, ale i od fanoušků. Šéf McLarenu Andrea Stella označil situaci za zmatenou a nepřijatelnou: "Je zvláštní, že byly vyvěšeny žluté vlajky, a pak zrušeny, přestože se situace nijak nezměnila. To bylo nešťastné rozhodnutí."

Naopak někteří, jako George Russell, se postavili na obranu vedení závodu. Podle něj by VSC nebylo efektivní, protože auta byla rozprostřena po celé trati, a nasazení safety caru by mohlo nespravedlivě ovlivnit strategie týmů.

Toto Wolff, šéf Mercedesu, však nebyl tak shovívavý. Kritizoval nejen konkrétní situaci, ale i celkový přístup FIA:

"Mohli by mít vlastní reality show. Všichni z nás v tomto sportu - týmy, jezdci, FIA, Liberty Media (vlastník práv na F1) - bychom si měli položit otázku, zda přispíváme k jeho zlepšení, nebo naopak k jeho poškození. A momentálně to nevypadá, že by se věci vyvíjely správným směrem."

Všechno prý bylo standardní, zní obrana

Ředitelství závodu se bránilo tím, že postupovalo podle standardních protokolů. V oficiálním prohlášení uvedlo, že nasazení safety car přišlo, jakmile se situace stala neudržitelnou.

"Množství trosek po nárazu Bottase a defekty, které následovaly, nás přinutily k nasazení safety car," uvedli v komuniké zástupci FIA.

Virtuální safety car podle nich nebyl vhodným řešením, protože auta byla příliš rozptýlená po okruhu, což by neumožnilo bezpečné odstranění úlomků.

FIA zároveň přiznala, že události z Kataru budou podrobeny detailnímu přezkumu. "Stále zlepšujeme své procesy a budeme tuto situaci analyzovat s týmy, abychom zjistili, zda v budoucnu není třeba zvolit jiný postup," slíbila organizace.

Incident s úlomkem zrcátka se stal dalším příkladem, kdy FIA čelila pochybnostem o efektivitě svých rozhodnutí.

Dlouhé otálení s reakcí a následný chaos na trati zanechaly negativní dojem. Velká cena Kataru tak ukázala, že vedení závodů formule 1 má stále co zlepšovat, aby si udrželo důvěru týmů, jezdců i fanoušků.