Závod plný bouraček a trestů vyhrál Verstappen. McLarenu triumf mezi týmy zatím uniká

Max Verstappen v Red Bullu vyhrál nedělní Velkou cenu Kataru formule 1. Už jistý mistr světa v Losailu oslavil devátý triumf v letošní sezoně.

Zatímco čtyřnásobný mistr světa neopustil vedoucí pozici, za ním probíhaly dramatické boje, do nichž zasáhly i tresty. Druhý nakonec dojel Charles Leclerc ve Ferrari a třetí byl Oscar Piastri s McLarenem.

"Prostě nádhera, lidi! Opět neuvěřitelný závod, byla to opravdu zábava," liboval si ještě v kokpitu svého vozu dnešní vítěz.

Protože Landa Norrise výrazně postihl trest stop and go a dojel desátý, McLaren si musí vítězství v Poháru konstruktérů vybojovat v posledním závodě sezony. Britskou stáj a Ferrari dělí momentálně 21 bodů.

Vůbec prvních bodů se letos dočkal tým Sauber. Čou Kuan-jü dojel osmý a týmu z Hinwilu tak vybojoval body hned čtyři.

Nejlépe do závodu vystartoval Verstappen, který se ujal vedení. Držitel pole position Russell přišel navíc ještě o jednu pozici, když ho předjel i Norris.

Smůlu na startu měl nováček Franco Colapinto. Nico Hülkenberg dostal v první zatáčce s Haasem smyk a smetl Estebana Ocona v Alpine a také mladého Argentince. Pro tým Williams to byla letos už šestnáctá nehoda během závodních víkendů.

Na trať rázem vyjel safety car, čímž Losail dostál své pověsti trati, kde zaváděcí vůz je na trati v každé tamní Grand Prix formule 1.

Restart na pořadí v čele nic nezměnil. Verstappen si jistil vedení a brzy si vytvořil komfortní náskok.

Zastávka v boxech přinesla velkou ztrátu Russellovi. Brit strávil v boxech sedm sekund a propadl se pořadím o několik míst.

Ve 35. kole Valtteri Bottas se Sauberem přejel zrcátko, které upadlo z jednoho z vozů. Na úlomky pak najel Lewis Hamilton, jehož Mercedes utrpěl defekt. Pneumatiku píchnul také Carlos Sainz junior s Ferrari.

Zmatek před dalším výjezdem safety car pomohl Leclercovi na třetí místo za dvojici Verstappen - Norris. Russell se posunul před smolaře Sainze na sedmou příčku.

Restart vyšel lépe Norrisovi, ale Verstappen si po boji udržel vedení. Smůla neopustila Sergia Péreze, jemuž Red Bull vypověděl poslušnost.

Po chvíli tu byla safety car fáze číslo tři, ale ani následný restart nezměnil nic na jménu pilota v čele Velké ceny.

Norris pak ale přišel o druhé místo. Pilot McLarenu dostal 10sekundový trest stop and go za to, že pod žlutými vlajkami dostatečně nezpomalil. Po jejím odpykání se Brit rázem ocitl na chvostu závodního pole.

Tím pádem se na druhé místo za Verstappena posunul Leclerc a třetí jel Piastri. V tomto pořadí také jezdci projeli cílem.

Dalšímu trestu neušel ani další Brit, Hamilton. Musel projet boxy za to, že při jejich předchozí návštěvě překročil maximální povolenou rychlost. Sedminásobný světový šampion tak skončil bez bodů.

Šampionát končí za týden Velkou cenou Abú Zabí na okruhu Yas Marina.

Aktualizujeme…