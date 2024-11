Evropská kletba trvá. Slavia opět vyhořela v koncovce, s Fenerbahce prohrála 1:2

Fotbalisté Slavie v pátém utkání hlavní fáze Evropské ligy doma prohráli s Fenerbahce Istanbul 1:2 a připsali si v soutěži třetí porážku v řadě. Skóre v úvodu utkání otevřel Tomáš Chorý, za hosty do přestávky vyrovnal Edin Džeko a v závěru zápasu rozhodl střídající Júsuf Nasírí. Trefa Lukáše Provoda ještě za nerozhodného stavu kvůli ofsajdu neplatila.

Slavia má v tabulce nadále čtyři body a je na nepostupové 26. příčce. Po úvodní výhře 2:0 v Razgradu nad Ludogorcem doma remizovala s Ajaxem Amsterodam 1:1. Ve dvou těžkých duelech venku pak neuspěla, v Bilbau i Frankfurtu prohrála 0:1. Fenerbahce si polepšilo na osm bodů a patří mu 15. místo.

Lídr české nejvyšší soutěže nenavázal na dvě předloňské výhry 3:2 nad Fenerbahce z úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. V příštím kole budou slávisté hostit Anderlecht.

Hosté sice začali aktivně, hned z první vážnější akce ovšem inkasovali. Na levé straně se po rychlém průniku uvolnil Provod, který přízemním centrem do šestnáctky přesně našel Chorého a urostlý útočník v sedmé minutě placírkou prostřelil brankáře Livakoviče. Rodák z Olomouce si připsal druhou branku v ligové fázi soutěže.

Pražané se rychle dostali na koně a do vápna Fenerbahce směřoval jeden centr za druhým. Dvakrát se po nich do šance dostal Douděra, jenže hlavou po přihrávce Dioufa i nohou po nabídce od Provoda těsně minul. A tak turecký soupeř oplatil Pražanům stejnou mincí, hned svou první příležitost proměnil ve 35. minutě ve vyrovnávací gól. Vyhlášený kanonýr Džeko dostal příliš mnoho prostoru a přesnou ránou do horního rohu si otevřel podzimní střelecký účet v Evropské lize.

Slávisté do přestávky rozvlnili síť ještě jednou, jenže Provodův gól neplatil. Před brankářem stínil v ofsajdové pozici Chorý, asistent sudího zvedl praporek a videorozhodčí jeho rozhodnutí potvrdil.

Ve druhém poločase přibyly žluté karty, hra se rozkouskovala a výrazně ubylo šancí. Výjimkou byla možnost Douděry, který ani z malého vápna netrefil branku. Pět minut před koncem podruhé udeřil druhý tým turecké ligy. Při ojedinělém útoku hostů Tadič našel před brankou Nasírího a střídající útočník rozhodl.

Slavia Praha - Fenerbahce Istanbul 1:2 (1:1)

Branky: 7. Chorý - 35. Džeko, 85. Nasírí. Rozhodčí: Stegemann - Achmüller, Günsch - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: Zafeiris, Provod, Diouf, Chorý - Saint-Maximin, Džeko, Fred, Akaydin, Tadič, Yüksek. Diváci: 19.308 (vyprodáno).

Slavia: Kinský - Holeš, Zima, Bořil (87. Fila) - Douděra, Zafeiris (87. Pech), Oscar, Diouf - Michez (55. Jurásek), Provod (72. Schranz) - Chorý (72. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Fenerbahce: Livakovič - Osayi-Samuel, Akaydin, Djiku, Müldür - Fred, Yüksek - Tadič (90.+4 Tosun), Szymaňski (90.+1 Akcicek), Saint-Maximin (78. Kahveci) - Džeko (78. Nasírí). Trenér: Mourinho.

Fotbalová Evropská liga - 5. kolo:

Alkmaar - Galatasaray Istanbul 1:1 (1:1). Branky: 2. Mijnans - 43. Osimhen. ČK: 90.+2 Smit (Alkmaar).

Anderlecht Brusel - FC Porto 2:2 (0:1). Branky: 52. Degreef, 86. Amuzu - 24. Galeno z pen., 83. Vieira.

Bilbao - Elfsborg 3:0 (2:0). Branky: 6. Boiro, 24. Prados, 54. Guruzeta.

Besiktas Istanbul - Maccabi Tel Aviv 1:3 (1:2). Branky: 38. Silva - 23. Kanichowsky, 45.+3 Perec, 81. Patati.

Karabach - Lyon 1:4 (0:1). Branky: 88. Juninho z pen. - 15. a 80. Mikautadze, 63. Tolisso, 68. Fofana.

Lazio Řím - Ludogorec Razgrad 0:0

RFS Riga - PAOK Soluň 0:2 (0:1). Branky: 3. Despodov, 59. Čalov.

Braga - Hoffenheim 3:0 (2:0). Branky: 2. Bruma, 8. Fernandes, 90.+5 Carvalho.

FCSB - Olympiakos Pireus 0:0. ČK: 67. Birligea (FCSB).

Ferencváros Budapešť - Malmö 4:1 (2:1). Branky: 8. z pen. a 11. B. Varga, 53. Kady, 74. Cissé - 18. Botheim z pen.

Manchester United - Bödo/Glimt 3:2 (2:2). Branky: 45. a 50. Höjlund, 1. Garnacho -19. Evjen, 23. Zinckernagel.

Midtjylland - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1). Branky: 48. vlastní Collins - 7. Larsson, 57. Marmúš z pen.

Nice - Glasgow Rangers 1:4 (0:3). Branky: 83. Búanání - 45.+3 a 54. Igamane, 35. Černý, 38. Diomande.

San Sebastian - Ajax Amsterodam 2:0 (0:0). Branky: 67. Barrenetxea, 85. Kubo.

Tottenham - AS Řím 2:2 (2:1). Branky: 5. Son Hung-min z pen., 33. Johnson - 20. Ndicka, 90.+1 Hummels.

Twente Enschede - Saint-Gilloise 0:1 (0:1). Branka: 11. Fuseini.