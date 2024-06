Skotové doma nechají nejstaršího gólmana historie reprezentantce

Brankář Craig Gordon se po pátečním návratu do reprezentace nevešel do konečné nominace Skotska na fotbalové mistrovství Evropy.

Trenér Steve Clark o jeho vyřazení informoval po remíze v přípravném utkání s Finskem (2:2), do které gólman Heart of Midlothian zasáhl jako náhradník a v 41 letech se stal nejstarším hráčem v historii národního týmu.

Gordon se vrátil do reprezentace po vážném zranění z konce roku 2022, comeback na ligových trávnících oslavil až letos v lednu. Při pátečním startu v Hampden Parku už přitom věděl, že na evropský šampionát nepojede, kouč mu to sdělil o den dříve. "Byl to složitý rozhovor, a abych byl upřímný, oboustranně dost emotivní," řekl Clarke. Přesto dal Gordonovi možnost absolvovat 75. mezinárodní start. "Že ji využil, to ukazuje, že je to chlap," dodal.

Z předběžné nominace vypadl také obránce Glasgow Rangers John Souttar.

Skotové do turnaje vstoupí 14. června duelem proti Německu, ve skupině A budou jejich dalšími soupeři ještě Švýcarsko a Maďarsko.

Nominace Skotska na mistrovství Evropy:

Brankáři: Zander Clark (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell).

Obránci: Anthony Ralston, Greg Taylor (oba Celtic Glasgow), Liam Cooper (Leeds), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (al-Ittifák), Ross McCrorie (Bristol), Scott McKenna (FC Kodaň), Ryan Porteous (Watford), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Real Sociedad).

Záložníci: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (Glasgow Rangers), Kenny McLean (Norwich), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic Glasgow), Scott McTominay (Manchester United).

Útočníci: Che Adams (Southampton), Tommy Conway (Bristol), James Forrest (Celtic Glasgow), Lewis Morgan (New York Red Bulls), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian).