Slovenská naděje skončila v slzách a pak ji naštvala otázka: Zeptejte se za půl roku

Slováci jsou ve vodním slalomu tradiční velmocí, ale včera jejich reprezentantka Eliška Mintálová skončila v slzách. Ve finále kajakářek na olympiádě v Paříži chybovala hned na první brance a obsadila deváté místo. V rozhovoru se slovenskými novináři pak Mintálovou překvapila jedna otázka.

Pětadvacetiletá Mintálová byla devátá také před třemi lety na olympiádě v Tokiu, ale ve francouzské metropoli měla mnohem vyšší ambice.

"Měla jsem teď lepší výsledky i formu, ale nepřetavila jsem to do výsledku," litovala rodačka ze Žiliny, která před dvěma lety vyhrála mistrovství světa do 23 let a vloni získala stříbro na světovém šampionátu dospělých.

V Tokiu sklidila obdiv za to, že deváté místo vybojovala i se zlomeným palcem na noze, v Paříži ji mrzela hlavně dvousekundová penalizace hned na první finálové brance.

"I tak jsem zachovala chladnou hlavu a dále mi to pěkně klouzalo. Jenže na sedmičce mě to spláchlo znovu, udělala jsem tam chybu i v semifinále," hodnotila Slovenka.

"Každý touží po olympijské medaili. Obětovala jsem tomu všechno a nevyšlo to," povzdechla si.

Když posléze dostala otázku, zdali dokáže zklamání přeměnit v motivaci do dalšího olympijského cyklu, podivila se.

"Ještě ani neskončila olympiáda a už se mě ptáte na další čtyřletý cyklus. To je dost zvláštní. Zeptejte se mě za půl roku. Není to nejvhodnější otázka. Čeká mě ještě kajak kros," reagovala Mintálová a připomněla start v nové olympijské disciplíně.

"Ráda bych podala co nejlepší výkon, ale velké cíle si nedávám. Je to nová disciplína, nemám v ní zkušenosti a k úspěchu potřebujete obrovské štěstí," řekla Slovenka ke klání, ve kterém jedou na trati čtyři závodnice proti sobě.

Kajak kros program vodního slalomu na olympiádě za týden v pondělí uzavře, do té doby se představí ještě tři Slováci - kanoista Matej Beňuš, kajakář Jakub Grigar a kanoistka Zuzana Paňková.

Vodní slalom je pro Slováky suverénně nejúspěšnějším olympijským sportem. Od roku 1996 získali na letních hrách celkem 32 medailí (10 zlatých, 14 stříbrných a 8 bronzových) a hned patnáct (8, 4, 3) z nich vylovili z divoké vody.