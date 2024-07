Bolí to extrémně, přiznala penalizovaná česká kajakářka. Myslí si, že branku projela

Kajakářka Antonie Galušková na první českou medaili v Paříži nezaútočí. V parádní české disciplíně totiž pátá žena kvalifikace vůbec nepostoupila do finále. V semifinále neprojela branku, dostala padesátivteřinovou penalizaci a skončila až na 21. místě.

Kajakářka Antonie Galušková na OH 2024 v Paříži | Foto: Reuters

"Bolí to extrémně. Já jsem to tady teďka probrečela a teďka asi budu brečet znova," přiznala třiadvacetiletá Galušková.

V sobotní kvalifikaci předvedla dvě čisté a vydařené jízdy, po kterých postoupila do dalších bojů z pátého místa.

Dnes na svůj výkon ale nedokázala navázat, od začátku na mezičasech výrazněji ztrácela na nejlepší, přesto by se nakonec mezi dvanáct finalistek dostala.

V závěru ale neprojela branku číslo 21 a následný trest ji vyřadil ze hry o postup.

"Popravdě jsem si myslela, že tam jsem. Takhle těsné průjezdy prostě při trénincích jezdíme," tvrdila Galušková.

"Z toho videa, co máme my, tak není úplně jednoduché posoudit, jestli jsem tam byla, nebo ne. To spíš mám já z vlastní zkušenosti a myslela jsem si, že tam o ten milimetr jsem," líčila česká kajakářka.

"Ale rozhodčí mají tolik záběrů, že zjistili, že tam právě asi o nějaký ten milimetr nejsem," pokrčila rameny.

"Prostě to ze sebe musím dostat, abych se mohla soustředit na zbytek sezony, ale nic to nemění na tom, že to byla skvělá zkušenost a další motivace k tomu bojovat třeba o LA," vyhlížela už příští olympijské hry v Los Angeles.

Semifinále vyhrála Němka Ricarda Funková. Obhájkyně vítězství z Tokia byla jednou ze tří kajakářek, které se dostaly pod hranici 100 vteřin.