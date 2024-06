Domluveno. Kouč Priske odchází do Feyenoordu, Sparta inkasuje pohádkové odstupné

Fotbalová Sparta kývla na nabídku Feyenoordu Rotterdam a uvolnila do Nizozemska svého trenéra Briana Priskeho, který s týmem dokráčel ke dvěma titulům.

Kouč, jenž během dvou sezon vybojoval s týmem tři trofeje, navrátil mistrovský titul zpět na Letnou, získal double a obhájil ligové prvenství po dlouhých třiadvaceti letech, míří do klubu, který má jistý start v Lize mistrů. Pražany by měl převzít dosavadní asistent Lars Friis.

K dohodě mezi českým mistrem a nizozemským vicemistrem mělo dojít již v pátek večer. Sparta by podle zákulisních zdrojů měla za uvolnění kouče získat odstupné ve výši 2,5 milionu eur, což je v přepočtu něco přes šedesát milionů korun.

Druhý tým uplynulé sezony nizozemské ligy si vyhlédl Priskeho jako náhradu za Arneho Slota, který od nové sezony převezme Liverpool po odchodu Jürgena Kloppa.

"Brian dal Spartě dva krásné roky, ve kterých jsme byli opravdu úspěšní. Získali jsme tři trofeje a v druhé sezoně jsme se úspěšně prezentovali i v Evropě. Máme za sebou období, které nás všechny obohatilo, posílilo a přineslo spoustu radosti," uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

"Měli jsme jasnou představu, jak se v této situaci zachovat, protože zájem o Briana jsme vnímali už v minulosti. Klíčem je kontinuita v našem jasně nastaveném systému, a to jak v dodržování standardů dennodenní práce všech složek A-týmu, tak i v dalším budování na základě jasných herních principů," dodal.

Sedmačtyřicetiletý rodák z Horsensu Priske natočil rozlučkové video, které sdílel na sociálních sítích. "Velké díky, kluci! Všichni z vás jste absolutně nejlepší. I vy, fanoušci. Byli jste úžasní, jak jste mě a můj realizační tým vzali mezi sebe. Bylo to skvělé a je to něco, za co budu navždy vděčný. Naneštěstí, tohle je mé sbohem," řekl dojatý Priske. Loni v říjnu prodloužil na Letné smlouvu do roku 2026, nyní se ale dohodl s účastníkem Ligy mistrů Feyenoordem.

Jeho nástupcem byl podle očekávání potvrzen Friis. Vedení klubu podepsalo s novým šéfem střídačky víceletý kontrakt. "Nejdůležitější pro nás bylo pokračovat v práci podle jasně nastaveného klubového systému. Proto jsme zvolili Larse. Je to právě on, kdo má všechny předpoklady, aby se stal úspěšným koučem Sparty. Mluvím o jeho vnímání tréninkového procesu, způsobu koučinku, představě o obrazu hry a jeho taktické vybavenosti," vysvětlil Rosický.

"Zároveň už víme, že má přesah i směrem k práci v dalších našich kategoriích. Je to velmi pracovitý člověk, který měl na našem herním projevu v posledních osmnácti měsících velký podíl," dodal ředitel. "Lars velmi dobře zná naše prostředí, hráče, herní schéma, prakticky ihned po svém příchodu se plynule začlenil do našeho systému. Budeme pokračovat v nastavené cestě. Od této chvíle s Larsem v čele," zdůraznil Rosický.

"Fakt, že znám prostředí a všechny kolem, celý přesun do pozice hlavního kouče výrazně usnadňuje. Vím, jak jsou nastavené interní procesy, jaké tu jsou cíle a očekávání. Když navíc dostanete takovouto nabídku od klubu, jako je Sparta, není nad čím přemýšlet," řekl Friis.

Osmačtyřicetiletý Dán doplnil Priskeho tým v prosinci 2022, kdy nahradil Thomase Nörgaarda. Jako hlavní kouč v minulosti působil v rezervě anglického Brentfordu a v dánských týmech Viborgu a naposledy před dvěma lety Aalborgu.

Feyenoord oznámil, že se s Priskem dohodl na tříleté smlouvě do léta 2027. "Brian už v několika klubech ukázal, že dělá hráče lepšími. Hraje útočný fotbal, který lidé na De Kuip rádi uvidí, a také dosahuje výsledků. Příjemným bonusem navíc je, že mluví holandsky," uvedl na klubovém webu generální ředitel Dennis te Kloese.

Sparta detailní složení nového realizačního týmu upřesní až příští týden na startu letní přípravy. Podle informací ČTK se jí podařilo udržet klíčového muže Christiana Clarupa, vedoucího fyzické přípravy, který v průběhu předchozích dvou sezon výrazně pozvedl kondici mužstva.