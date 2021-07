"Dneska vypiju všechno, zasloužím si to," Bonucci si vychutnal vše, co bylo na stole

Pořádnými doušky coca coly a heinekenu oslavil italský fotbalista Leonardo Bonucci titul evropských šampionů. "Dneska večer vypiju všechno, zasloužím si to,“ prohlásil italský stoper.

„Dneska vypiju všechno, zasloužím si to“, Bonucci si na tiskovce vychutnal colu i pivo | Video: Associated Press

Autor vyrovnávací branky s Anglií na 1:1 a úspěšný exekutor jedné z penalt v rozstřelu, po němž "squadra azzura" zvítězila 3:2, narážel během oslav na chování Cristiana Ronalda a Paula Pogby, kteří v průběhu turnaje lahve s nápoji oficiálních sponzorů odklízeli ze stolů. Na závazky hráčů k hlavním partnerům šampionátu pak musela upozornit UEFA.

"Já teď nicméně vypiju cokoliv," žertoval Bonucci při příchodu na tiskovou konferenci po finále, v němž pomohl Italům k prvnímu titulu evropských šampionů po 53 letech. "Byli jsme výjimeční v tom, že jsme věřili od prvního dne, co jsme se sešli. Nikdy nás neomrzelo být v jednom týmu společně."

Už během oslav na stadionu Bonucci křičel do kamery "Fotbal se vrací do Říma (to Rome)," čímž narážel na píseň anglických fanoušků, kteří v minulých dnech věřili, že se "Fotbal vrací domů (home)".

"Slyšeli jsme to už od středečního večera. Je mi líto, ale trofej poletí pěkně do Itálie. Je to pro všechny naše fanoušky, kteří nám věřili," prohlásil Bonucci.

Čtyřiatřicetiletý fotbalista patřil s kapitánem Giorgiem Chiellinim k důležitým členům obranných řad a ve finále s Anglií se blýskl i v 67. minutě, kdy při dorážce z bezprostřední blízkosti vyrovnal na 1:1. Následně šel jako třetí v pořadí na penaltový rozstřel a byť brankář Jordan Pickford směr jeho rány vystihl, vyrazit ji už nestačil. Díky svému příspěvku Bonucci vyhrál ocenění pro hráče zápasu a vedle popíjení nápojů hlavních sponzorů si pak i s trenérem Robertem Mancinim udělal na tiskové konferenci selfie.

"Je to historický úspěch. Sen se stal skutečností. Navzájem jsme si dodávali sebevědomí a byli skutečným týmem. Viděl jsem, jak rovněž spousta lidí před ceremoniálem odešla. Mysleli si, že jim trofej tady zůstane, ale Itálie zase jednou udělovala lekci. Neprohráli jsme už 34 zápasů. Věděli jsme, že když uděláme, co bude v našich silách, přivezeme trofej domů," dodal obránce Juventusu.