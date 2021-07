Wembley dostalo lekci a Francie jen přihlížela. Teď jsme legendami, hlásí Italové

Před třemi lety italský národní tým prožíval jedno z nejtěžších období své historie. Zatímco Francie si došla v Rusku až pro titul mistrů světa, Italové se šampionátu ani nezúčastnili. V té době dostal důvěru trenér Roberto Mancini a za dva roky vytáhl tým až k vítězství na Euru.

Giorgio Chiellini s trofejí pro mistry Evropy po finále ME 2020 | Foto: Reuters

Byla to komplikovaná doba pro italský fotbal, dusná atmosféra reprezentaci provázela před každým zápasem, italská média i fanoušci bedlivě sledovali dění kolem národního týmu. Přesto ani veteráni jako Leonardo Bonucci nebo Giorgio Chiellini neukončili reprezentační kariéru a po třech letech od MS v Rusku mohli v neděli ve Wembley zvednout nad hlavu trofej pro evropské šampiony.

Právě stoperská dvojice, která spolu odehrála desítky zápasů v reprezentaci a léta se zná z Juventusu, byla jedním z klíčů k vítězství na letošním Euru.

"Už od konce května jsem měl pocit, že je ve vzduchu něco magického," radoval se kapitán reprezentace Chiellini a ve vzpomínkách se vracel na moment, kdy se také italská reprezentace uzavřela do bubliny před nadcházejícím Eurem. "S každým zápasem jsme byli sebevědomější a teď jsme legendami," doplnil ho parťák z obrany Leonardo Bonucci.

Ten se do běhu zápasu zapsal úspěšně hned dvakrát. Nejdřív v 67. minutě po rohovém kopu dotlačil míč do sítě a vyrovnal na 1:1, v penaltovém rozstřelu pak za stavu 2:1 pro Anglii čtyřiatřicetiletý obránce nezaváhal a vrátil Italy do hry.

Po jeho penaltě už žádný z Angličanů svůj pokus neproměnil a Italové mohli slavit. "Je to nejlepší večer mojí kariéry," radoval se Bonucci.

Za dva roky se tak Italové vrátili na výsluní. "Zasloužili jsme si to. Teprve v našem věku dokážeme docenit, čeho jsme dosáhli," usmíval se potutelně Chiellini.

Králové Evropy už jsou doma. Italy vítali fanoušci ve velkém stylu | Video: Reuters

"Ještě před třemi lety jsme jako diváci sledovali Francouze, když vyhráli mistrovství světa. Teď se dívají Mbappé a Pogba, jak Italové zvedají pohár," píše italský deník La Gazzetta dello Sport.

Štace trenéra Manciniho u národního týmu začala přátelským utkáním proti Saúdské Arábii, pro kterou šlo o generálku před mistrovstvím světa, na které se Itálie nekvalifikovala. Přesto Mancini měl od začátku ambiciózní cíl: "vrátit Itálii, kam patří, tedy mezi nejlepší na světě a v Evropě".

Následovala šňůra 34 zápasů bez porážky, na jejímž konci je (zatím) nedělní finále. Po něm už národní tým přistál v Itálii a ještě dnes jej čeká setkání s prezidentem země Sergiem Mattarellou.

Naopak Anglie smutní. V penaltovém rozstřelu se opět rozplynuly její sny na trofej z velkého turnaje. "Viděli jsme, jak 58 tisíc diváků opouští stadion. Udělili jsme jim lekci," dodal Bonucci.

Novopečené mistry Evropy nerozhodila ani atmosféra na stadionu. Po celé utkání tribuny bučely vždy, když Italové hráli s míčem a pískalo se i během hymny pozdějších šampionů.

Vše začalo už během předzápasové přípravy. "To, co se dělo kolem naší rozcvičky, kdy na nás pískali, to byla prkotina. Bavili jsme se o tom v týmu, že se nesmíme nechat rozhodit," uzavřel obránce Juventusu své hodnocení.