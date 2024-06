Djokovič zkazil večírek, přiznal Federer. Neměl k němu respekt kvůli jeho chybám

Roger Federer se poprvé otevřeně a podrobněji vyjádřil ke svému specifickému vztahu k jednomu ze dvou největších rivalů. Zatímco s Rafaelem Nadalem pojí švýcarskou tenisovou ikonu hluboké přátelství, s Novakem Djokovičem, který nakonec stanul na pozici nejúspěšnějšího tenisty všech dob, to bylo mnohem složitější.

Roger Federer a Novak Djokovič vybudovali jednu z největších rivalit tenisové historie.

Mezi lety 2006 a 2020 sehráli dohromady padesát zápasů a Srb byl nakonec úspěšnější, vyhrál jich sedmadvacet.

Včetně čtyř z pěti společných grandslamových finále.

Švýcar svého o pět let mladšího konkurenta porazil pouze ve finále US Open 2007, pak už v takto zásadním duelu nikdy. Djokovič Federera přehrál v závěrečném utkání US Open 2015 a hned třikrát ve finále Wimbledonu: 2014, 2015 a 2019.

Poslední zmíněné střetnutí se zapsalo do dějin jako nejdelší finále historie Wimbledonu.

Hrálo se bez tří minut pět hodin, Federer neproměnil dva mečboly a padl v tie-breaku páté sady, který se ale tehdy hrál až za stavu 12:12 na gemy.

Sám Djokovič po utkání přiznal, že byl povětšinu finálového zápasu horším hráčem. Zvládl však nejdůležitější momenty a významně nakročil k tomu, aby Federera s Nadalem jednou předstihl. Což se také stalo.

Djokovič má dnes na kontě čtyřiadvacet grandslamových titulů, Nadal o dva méně a Federer skončil u dvaceti.

Švýcarský velikán přitom zkraje vůbec nebyl přesvědčen o kvalitách srbského hráče. Přiznal to nyní v rámci nového dokumentu Federer: Twelve Final Days, který bude mít 20. června premiéru na streamovací službě Amazon Prime.

"Poprvé jsem proti němu hrál v Monaku, byl kolem něj celkem humbuk, ale mě doopravdy nepřesvědčil. Přiznávám, že jsem Novaka zpočátku nerespektoval tak, jak si zasloužil, a to kvůli jeho technickým chybám," připustil Federer.

Tehdy se mu konkrétně nelíbil Djokovičův extrémní forhendový úchop a jeho bekhend nepovažoval za dostatečně plynulý.

"Potom ale všechny chyby odstranil a stalo se z něj neuvěřitelné monstrum," dodal švýcarský šampion.

Zamyslel se i nad tím, proč měl Djokovič dlouho problém s popularitou a zůstával ve stíhnu svých velkých soupeřů.

"Řekl bych, že tak trochu zkazil večírek fanoušků Rafy a Rogera," vyjádřil se Federer. "Ve světě tenisu bylo hodně lásky k nám dvěma, takže když se objevil Novak, spousta lidí si nejspíš řekla: Podívejte, my nepotřebujeme třetího chlápka. Jsme spokojení s Rogerem a Rafou," zamyslel se.

Podle Federera mohlo některé fanoušky až vyděsit, s jakým zápalem a fokusem se Djokovič neustále zlepšoval a toužil po úspěších.

"Myslím, že byl trochu nepochopený. Když jsem v průběhu času získal odstup, viděl jsem, jakým člověkem skutečně je. Pochopil jsem, jak hluboce mu záleží na jeho rodině," podotkl Federer.

Djokovič o vztahu s Federerem krátce promluvil na letošním Australian Open, když byl tázán, zda některému ze soupeřů vadilo jeho chování v počátcích kariéry.

"Vím, že Federerovi na začátku vadilo, jak se chovám. Myslím, že jsem mu moc nesedl," poznamenal.

"Nebyl jsem obecně oblíbený u těch nejlepších, protože jsem se nebál říct, že to já chci být tím nejlepším hráčem na světě. Byl jsem velmi sebevědomý, cítím jsem ale, že mé kvality takové chování ospravedlňují. Nikdy mi však nechyběl respekt k ostatním," nabídl svůj pohled sedmatřicetiletý Srb.