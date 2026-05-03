Náctiletý úkaz vládne formuli. Antonelli si smlsnul na konkurenci i v Miami

Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Miami formule 1 a po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil se ztrátou 3,264 sekundy Brit Lando Norris z McLarenu, třetí dojel Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri.
Devatenáctiletý Antonelli vyhrál třetí ze čtyř závodů v sezoně a navázal na triumfy z Japonska a Číny. Vybojoval třetí triumf v kariéře a stal se také prvním jezdcem v Miami, který zvítězil po startu z pole position. Tým Mercedes si připsal čtvrtou výhru v tomto ročníku F1.
Mistrovství světa bude pokračovat za tři týdny Velkou cenou Kanady.
Sparta porazila Jablonec, šokující debut sedmnáctiletého Azaky trval jen 13 vteřin
Sparta v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazila Jablonec 2:0 díky brankám Jana Kuchty a Albiona Rrahmaniho. Pomohlo jí vyloučení hostujícího Eduarda Sobola už v prvním poločase. V závěru byl za tvrdý zákrok vyloučen sedmnáctiletý sparťanský talent Lewis Azaka, jehož debut trval "rekordních" třináct sekund. Druhá Sparta je před derby v Edenu 8 bodů za vedoucí Slavií.
Boj s mohutným požárem komplikuje vítr. Hasičům přiletí na pomoc vrtulníky ze Slovenska
Hasičům v národním parku České Švýcarsko se podle jejich generálního ředitele Vladimíra Vlčka daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Její velikost je odhadem lehce pod 100 hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér.
Manchester United zpečetil svou renesanci. Pokořil Liverpool a slaví Ligu mistrů
Manchester United porazil poprvé od srpna 2022 doma Liverpool, v dnešním 35. kole anglické fotbalové ligy 3:2. "Rudí ďáblové" si navíc zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů.
Jak se tam jen mohl dostat? V břiše egyptské mumie nalezli epos z úplně jiné říše
Archeologové objevili papyrus s Homérovou Iliadou uvnitř starověké egyptské mumie. Je to poprvé, co byl řecký literární text použit při konzervaci.