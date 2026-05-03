Sport

Náctiletý úkaz vládne formuli. Antonelli si smlsnul na konkurenci i v Miami

Sport

Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Miami formule 1 a po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil se ztrátou 3,264 sekundy Brit Lando Norris z McLarenu, třetí dojel Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri.

Miami Grand Prix
Kimi Antonelli před Miami Grand PrixFoto: REUTERS
Devatenáctiletý Antonelli vyhrál třetí ze čtyř závodů v sezoně a navázal na triumfy z Japonska a Číny. Vybojoval třetí triumf v kariéře a stal se také prvním jezdcem v Miami, který zvítězil po startu z pole position. Tým Mercedes si připsal čtvrtou výhru v tomto ročníku F1.

Mistrovství světa bude pokračovat za tři týdny Velkou cenou Kanady.

Albion Rrahmani, fotbalista, sportovec

Sparta porazila Jablonec, šokující debut sedmnáctiletého Azaky trval jen 13 vteřin

Sparta v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazila Jablonec 2:0 díky brankám Jana Kuchty a Albiona Rrahmaniho. Pomohlo jí vyloučení hostujícího Eduarda Sobola už v prvním poločase. V závěru byl za tvrdý zákrok vyloučen sedmnáctiletý sparťanský talent Lewis Azaka, jehož debut trval "rekordních" třináct sekund. Druhá Sparta je před derby v Edenu 8 bodů za vedoucí Slavií.

