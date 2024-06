Češi tlačili Gruzii, ale mají jen bod. Na gól z penalty odpověděl Schick

Čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství Evropy v Německu pouze remizovali s Gruzií 1:1 a zkomplikovali si boj o postup ze skupiny F.

Jediného nováčka na velkém turnaji poslal v Hamburku v nastavení úvodního dějství do vedení z penalty Mikautadze.

V 59. minutě srovnal Schick, ale otočit stav už svěřenci trenéra Haška navzdory obrovské střelecké převaze nedokázali.

Oba týmy si v úvodním vzájemném duelu připsaly první bod na šampionátu, Gruzínci premiérový na velké akci.

Český celek si nespravil náladu po úterní úvodní porážce 1:2 s Portugalskem, a o postup do vyřazovací fáze budou bojovat ve středu na závěr skupiny opět v Hamburku s Tureckem.

Do vyřazovací části projdou první dva týmy z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst.

Hašek udělal tři změny v základní sestavě oproti utkání s Portugalskem. Nově se do zahajovací jedenáctky dostali levý halfbek David Jurásek a ofenzivní univerzálové Černý s Hložkem a jen na lavičku usedli Douděra, Kuchta a Šulc. Jen mezi náhradníky začal také Barák, kterého v noci postihla viróza.

V padesátitisícové aréně měli početní převahu Gruzínci, kteří od začátku sledovali převahu soupeřova týmu. Češi měli hned během úvodních čtyř minut tři dobré šance, se všemi si ale poradil brankář Mamardašvili.

Gólman Valencie nejprve vykopl Hložkovu střelu, poté vyrazil také Schickův pokus pod břevno a nejlepší český střelec neuspěl ani za chvíli s hlavičkou.

V 10. minutě po souboji s Krejčím upadl ve vápně Davitašvili, ale německý rozhodčí penaltu nenařídil.

Ve 23. minutě po dlouhém autu propadl míč až k Hložkovi, který napálil gólmana, od něhož se míč odrazil zpět do útočníka Leverkusenu a pak do sítě. Český ofenzivní univerzál se ale z třetího gólu v národním A-týmu neradoval dlouho, neboť videorozhodčí odhalil, že zahrál rukou.

Hložek za chvíli nepřekonal brankáře ani ranou ze strany a v hledišti jen zklamaně vydechl nejlepší střelec české reprezentační historie Koller.

Gruzínci se v závěru úvodního dějství vymanili z tlaku a těsně před pauzou nečekaně otevřeli skóre.

Po přímém kopu ještě obránce Slovanu Bratislava Kašiju zblízka vychytal brankář Staněk, ale předtím zahrál nešťastně rukou ve vápně Hranáč a sudí Siebert po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil penaltu.

Mikautadze ve čtvrté minutě nastavení nezaváhal a navázal na gól z prvního duelu proti Turecku (1:3). Hranáč se v úterý nachomýtl i k oběma inkasovaným brankám proti Portugalsku.

Ještě do pauzy mohl vyrovnat Schick, Mamardašvili ale opět skvěle zasáhl.

Gruzínci i po změně stran hrozili výhradně z brejků. Po jednom z nich v 57. minutě Mekvabišvili o kousek minul. Jinak ale diktovali tempo Češi a v 59. minutě krátce po dvojitém střídání srovnali. Po rohu jeden z čerstvých hráčů Lingr hlavičkoval do tyče a od ní se míč odrazil do Schicka a do sítě.

Útočník Leverkusenu, který na minulém kontinentálním šampionátu skóroval pětkrát a jen díky nižšímu počtu asistencí skončil v tabulce kanonýrů druhý, se za národní celek trefil podvacáté. Zároveň se díky šestému gólu stal historicky nejlepším českým střelcem na Euru.

Vzápětí hlavičkoval Krejčí vedle a stav neotočil ani v 65. minutě z dálky střídající Matěj Jurásek. Krátce nato musel kvůli zranění vystřídat Schick.

Češi soupeře stále více svírali, ale druhou branku dál nedokázali. V 77. minutě hlavičkoval střídající Chytil vedle a Lingrovu ránu vyrazil téměř nepřekonatelný Mamardašvili.

Haškovi svěřenci vyslali celkem 26 pokusů, z toho 11 mezi tyče, přesto málem s debutantem na velkém turnaji nedosáhli ani na bod. V závěru nastavení měl po brejku na kopačce rozhodnutí střídající Lobžanidze, ale sám před Staňkem zamířil nad.

Česko po lednovém nástupu Haška a sérii čtyř letošních výher v přípravě podruhé za sebou nezvítězilo a na stadionu v Hamburku neuspělo ani ve třetím duelu. V roce 2006 tam podlehlo Italům, o 10 let později Němcům.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu:

Skupina F (Hamburk):

Gruzie - Česko 1:1 (1:0)

Branky: 45.+4 Mikautadze z pen. - 59. Schick. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Kašija, Gvelesiani, Mekvabišvili, Kočorašvili - Coufal, Provod, D. Jurásek, Holeš, Souček.

Gruzie: Mamardašvili - Kvirkvelija (82. Gvelesiani), Kašija, Dvali - Kakabadze, Davitašvili (62. Čakvetadze), Mekvabišvili, Kočorašvili, Citaišvili (62. Ločošvili) - Mikautadze (88. Kvilitaja), Kvaracchelija (82. Lobžanidze). Trenér: Sagnol.

Česko: Staněk - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Provod (82. Barák), Souček, D. Jurásek (82. Ševčík) - Černý (55. M. Jurásek), Hložek (55. Lingr) - Schick (68. Chytil). Trenér: Hašek.