Crosby bude po olympijském střetu s Gudasem mimo hru ještě nejméně měsíc

Hokejista Sidney Crosby bude kvůli zranění z olympijského turnaje chybět Pittsburghu v NHL nejméně čtyři týdny. Kapitán Penguins i kanadské reprezentace nedohrál čtvrtfinále s Českem a na led už ve zbývajících zápasech v Miláně nevyjel.
Crosby chyběl i u finálové porážky 1:2 v prodloužení s USA. O jeho absenci dnes informovali zástupci klubu a zařadili ho na seznam zraněných. Jeho zdravotní stav blíže nekomentovali.
Osmatřicetiletý útočník odstoupil ze čtvrtfinále s Českem po kontaktu s Radko Gudasem patrně kvůli potížím s pravým kolenem. Oficiální prohlášení kanadského týmu hovořilo o zranění ve spodní části těla a stejně se nyní vyjádřil i Pittsburgh.
Pro Penguins je ztráta Crosbyho citelnou ranou. V 56 zápasech této sezony nasbíral trojnásobný vítěz Stanleyova poháru a dvojnásobný olympijský šampion 59 bodů za 27 gólů a 32 asistencí. Za 21 sezon v dresu klubu odehrál 1408 zápasů s bilancí 1746 bodů (652+1094).
Pittsburgh do NHL po olympijské pauze vstoupí jako druhý tým Metropolitní divize. Počítat už naopak může s obráncem Krisem Letangem, který byl od konce ledna mimo hru kvůli zlomenině nohy.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
ŽIVĚ Evropská komise požádala o vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů Babiše
Evropská komise zaslala do Česka dopis, v němž žádá vysvětlení, jakým způsobem Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude vyjasněna. Ve středu to napsal server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
Katolická fakulta nemůže zvolit nového děkana. Soud přiznal Brožovi odklad jeho odvolání
Nejvyšší správní soud přijal odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dočasně tak znemožnil volbu nového děkana. K té bude moct dojít, až Nejvyšší správní soud vydá konečné rozhodnutí ohledně Brožovy stížnosti. Vyplývá to z usnesení soudu, o kterém ve středu informoval Deník N.
ŽIVĚNudný, lživý projev, odtržený od reality milionů Američanů. Demokraté Trumpa strhali
Americký prezident Donald Trump přednesl dosud nejdelší projev o stavu unie. Někteří demokratičtí politici opustili předčasně projev republikánského prezidenta. Další ho bojkotovali. Nepřišla na něj zhruba polovina demokratů ze Sněmovny reprezentantů i Senátu. Demokraté posléze podrobili projev o stavu unie tvrdé kritice.
Blamáž ve Vídni. Král zachránil město před Osmany, ale s pomníkem je problém
Ve Vídni znovu ožil kontroverzní spor o památník Jana III. Sobieského. Projekt sochy polského krále, který v roce 1683 sehrál klíčovou roli při porážce osmanských vojsk, město před loňskými komunálními volbami zastavilo kvůli obavám z „podněcování islamofobních a protitureckých nálad“. Polské velvyslanectví i rakouská opozice však nadále trvají na jeho realizaci.