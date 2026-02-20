Nepamatuju si, kdy byla Kanada tak pokakaná, hodnotí Jágr. Mluví i o "hrozné nevýhodě"

Pokud by čeští hokejisté v nesmírně dramatické čtvrtfinálové bitvě zdolali Kanadu, olympijský turnaj v Miláně by nakonec vyhráli. Alespoň podle legendárního Jaromíra Jágra, který se o vystoupení Pastrňáka a spol. rozpovídal v živém přenosu na svém instagramovém účtu.
„Skvělý turnaj. Až budeme koukat na mistrovství světa, řekneme si, že to je druhá liga,“ spustil 54letý útočník.
Z českého pohledu přišel vrchol ve středečním čtvrtfinále proti Kanadě. Svěřenci trenéra Radima Rulíka dvakrát vedli, ale nakonec padli 3:4 v prodloužení. Přitom krátce před třetí sirénou jel sám na bránu Martin Nečas.
„Ohromná smůla. Kdybychom to dotáhli, tak jsme to celé vyhráli,“ myslí si slavná osmašedesátka. „Amerika má velmi podobné mužstvo jako Kanada. Našli jsme recept, jak tyhle týmy porazit, zapadlo to do sebe.“
„A ta třetí třetina… Já si nepamatuju, kdy byla Kanada tak pokakaná. Báli se a jen čekali na to, až si McDavid odpočine a půjde zas na led. Hráli jsme perfektně,“ chválil Jágr.
Na úvod turnaje přitom Češi stejnému soupeři podlehli vysoko 0:5. „Mám pocit, že potom jsme si uvědomili, že s nimi nemůžeme hrát hurá hokej. Když má někdo Ferrari a ty traktor, ale chceš závodit, tak musíš ne na silnici, ale na pole. My jsme byli ten traktor. Chyběl kousek a z kritizovaných hráčů by byli hrdinové,“ pokračoval účastník pěti olympiád.
V utkání ho zaujal také Palátův gól na 3:2, respektive fakt, že Kanaďané v tu chvíli neregistrovali neregulérní českou hru v šesti.
„Nevím, jestli to lidé vědí, ale když je na ledě šest hráčů, tak si toho většinou všimne soupeř. Ten křičí na rozhodčí. Proto mě zaráží, že Kanaďané nekřičeli. Byli tak ponořeni do zápasu, tak nervózní, že si ani nevšimli,“ poznamenal Jágr.
„Nevím, jestli jsem něco takového někdy zažil. Je to kuriózní. Nevím, co by se stalo, kdybychom je tímhle gólem vyřadili,“ připojil.
Výkon hlavních mužů v pruhovaném, Švéda Mikaela Holma a Američana Chrise Rooneyho, se po utkání hodně řešil, a to i z pohledu chyb v neprospěch českého týmu. K tomu mohlo zaujmout, že jedním z čárových rozhodčích byl Kanaďan Scott Cherrey.
„S tím ale nemám problém,“ podotkl Jágr. „Já kdybych měl možnost se rozhodnout, tak i když jsem Čech a hráli bychom proti Kanadě, tak chci kanadského rozhodčího. Jsi na ně zvyklý z NHL a víš, že budou pískat stejně. Nevěřím tomu, že by některý něco připísknul soupeři, udělal schválně chybu. Oni mají svoje jméno, soutěží mezi sebou.“
Sám ovšem pod pěti kruhy zažil jiné poměry. „I když přijeli hráči NHL, hrálo se podle IIHF (Mezinárodní hokejová federace, pozn. red.), tedy s jejími rozhodčími, velkým hřištěm 30 na 60 metrů,“ zavzpomínal český klenot.
„Ale asi je to teď správné, protože pořadatelé věděli, že většina hráčů bude z NHL. A ti nemají možnost se připravit, aklimatizovat. Všechno jim to ušili na míru,“ doplnil.
Překážku pro českou reprezentaci viděl jinde.
„Měli jsme hroznou nevýhodu, že jsme nebyli na turnaji 4 Nations,“ připomněl absenci Pastrňáka a spol. na loňském turnaji v režii NHL, kde si velmoci mohly leccos vyzkoušet. „Pro našeho trenéra je to pak hrozný tlak. Vybereš mužstvo a máš dva tréninky před prvním zápasem. A ten je proti našlapané Kanadě.“
Možná i proto Češi v prvním střetu nestíhali. „Ale já bych to tak nenazýval,“ ohradil se Jágr. „Jedním z největších faktorů bylo, že se zranil Zacha. Najednou ztratíš centra pro hráče, který by měl vést tým, pro Pastu. Trenéři tak vyzkoušeli jinou variantu, dali dohromady tři nejzkušenější hráče, a nefungovalo to. Klobouk dolů, že si to uvědomili,“ dodal k rozdělení Pastrňáka, Nečase a Hertla.
Sám Jágr nastoupil v aktuální sezoně do šesti extraligových zápasů za kladenské Rytíře. Další ale zřejmě nepřidá. „Mě už fanoušci na ledě asi neuvidí, to by se musel stát zázrak. Musel by zasáhnout Bůh a omladit mě o 15 let,“ přiznal slavný křídelník.
