Coufal: Klukům jako Krejčí bude chvíli trvat, než pochopí, o čem je reprezentace

Fotbalista Vladimír Coufal se den před utkáním s Ukrajinou v Lize národů přihlásil k velkému dílu odpovědnosti za sobotní debakl 1:4 v Gruzii. Podle obránce West Hamu měli na nepříznivý vývoj zápasu v Tbilisi zareagovat především zkušení starší hráči, k nimž se řadí, což se nestalo.

Tentokrát chce více působit na mladší spoluhráče, aby národní tým v pražském Edenu předvedl diametrálně odlišný výkon, uvedl na tiskové konferenci.

Dvaatřicetiletý obránce se chce soustředit už jen na nejbližší utkání, zklamání ze sobotní porážky však stále cítí.

"Jaká je v týmu nálada? Má to dvě stránky. Brzy nás čeká další zápas, takže se z toho musíme rychle oklepat. Udělali jsme si analýzu, co bylo špatně. Vlastně všechno. Teď už se musíme soustředit na to, co bude, ne co bylo. Ale já osobně se přes to nepřenesu ještě dlouho," řekl Coufal před dnešním tréninkem.

Trenér Ivan Hašek po porážce v Gruzii uvedl, že bez výsledků nemá na lavičce reprezentace co dělat. Mužstvo teď ve snaze získat první body do tabulky ve čtyřčlenné skupině B1 bude hrát i za kouče.

"My jako hráči si odpovědnost uvědomujeme. Na hřišti jsme my, ne trenér. Hrajeme ale především za celé Česko, nejen za trenéra. Když na nás bude hrdé Česko, pak i trenér, všechno jde s výsledky ruku v ruce. Odpovědnost si uvědomuju velkou. Uděláme všechno, abychom předvedli diametrálně odlišný výkon," uvedl hráč s 46 starty v mezistátních zápasech.

Výkon mužstva v Gruzii byl podle něj bojovný, ale k ničemu.

"Nebudu říkat, že jsme nebojovali, i když to tak mohlo vypadat. My jsme chtěli, ale vadila mi naše obrovská naivita. Doufám, že to už snad nikdy nezažiju. To jsme si museli v kabině vysvětlit. Jsme na jedné lodi a musíme bojovat za Česko."

Český tým přitom disponuje řadou zkušených hráčů.

"Můžeme působit jako zkušený mančaft, ale čistě podle čísel klukům, jako jsou Kovář, Zima, Krejčí nebo Hranáč, bude ještě chvíli trvat, než pochopí, o čem reprezentace je. Neříkám, že hrají špatně, já když jsem do nároďáku přišel, tak jsem se taky učil od starších, jako byli Dočkal, Suchý nebo Gebre Selassie," uvedl Coufal.

"Jak se staršími mluvíte, postupně k tomu dospějete. Doufám, že špatné zkušenosti z Gruzie se projeví do budoucna, aby se to už nestalo. Na hřišti měla být odezva od nás starších, měli jsme něco říct. Že bychom se třeba měli stáhnout do bloku. Já, Souček nebo Schick, což nepřišlo. Klidně to tedy vezmu na sebe," řekl bývalý hráč Liberce či Slavie.

Příprava na Ukrajinu začala bezprostředně po utkání v Tbilisi.

"Zůstali jsme jen sami hráči v kabině, vzešlo to ode mě a od Suka (Součka). Dost jasně z toho snad něco vyplynulo. Včera následovala analýza od trenérů, že jsme taktiku plnili strašně naivně a skočili Gruzíncům do pasti. Myslím, že dvacet minut jsme hráli skvěle, pak se něco zlomilo. Každý si hrál, co chtěl. Ale musíme to už hodit za hlavu a nachystat se na Ukrajinu. Budeme zase promlouvat my starší k mladším, abychom je připravili na zápas," uvedl Coufal.