Sport

Maděrová má další stříbro. Finále rozhodla chyba těsně před koncem

ČTK

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová byla druhá v paralelním slalomu na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně. Po chybě české reprezentantky těsně před cílem vyhrála Japonka Cubaki Mikiová.

Zuzana Maděrová
Zuzana MaděrováFoto: Gian Ehrenzeller
Dvaadvacetiletá Maděrová se posedmé v kariéře prosadila na stupně vítězů, ale na vítězství stále čeká. Druhé místo obsadila opět po týdnu, minulou sobotu získala stříbro v paralelním obřím slalomu v Krynici.

Závod mužů vyhrál Maurizio Bormolini z Itálie. Český reprezentant Kryštof Minárik vypadl v osmifinále a obsadil 11. místo. Ondřej Tulach s Filipem Marešem nepostoupili z kvalifikace.

Maděrová do vyřazovacích jízd postoupila z druhého místa, když v kvalifikaci nestačila pouze na Mikiovou. V osmifinále vyřadila Kaylie Buckovou, ve čtvrtfinále další Kanaďanku Aurelii Moisanovou a v semifinále si poradila s Elisou Caffontovou z Itálie.

Ve finále Maděrová nastoupila v pomalejší červené dráze, ale s Mikiovou držela krok až do chvíle, kdy kousek před cílem chybovala a jízdu nedokončila. Druhým místem si však vyrovnala v maximum v seriálu.

SP ve snowboardingu ve Špindlerově Mlýně - paralelní slalom:

Muži: 1. Bormolini (It.), 2. Šinohara (Jap.), 3. Felicetti (It.), ...11. Minárik, v kvalifikaci 33. Tulach, 36. Mareš, Počinek nedokončil, Urban (všichni ČR) diskvalifikován.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 18 závodů): 1. Bormolini 820, 2. March (It.) 631, 3. Karl (Rak.) 566, ...42. Minárik 25.

Ženy: 1. Mikiová (Jap.), 2. Maděrová (ČR), 3. Dekkerová (Niz.), ...v kvalifikaci 17. Keclíková, 29. Šonková, 32. Jechová, 34. Marešová, Otipková (všechny ČR) diskvalifikována.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 18 závodů): 1. Mikiová 909, 2. Caffontová 758, 3. Dalmassová (obě It.) 687, ...5. Maděrová 619, 28. Ledecká 100, 37. Keclíková 45, 55. Šonková 2.

Nejnovější
Zdráhalová měla na pětistovce čtvrtý čas. Jílek si vylepšil osobní maximum

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.

