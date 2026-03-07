Maděrová má další stříbro. Finále rozhodla chyba těsně před koncem

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová byla druhá v paralelním slalomu na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně. Po chybě české reprezentantky těsně před cílem vyhrála Japonka Cubaki Mikiová.
Dvaadvacetiletá Maděrová se posedmé v kariéře prosadila na stupně vítězů, ale na vítězství stále čeká. Druhé místo obsadila opět po týdnu, minulou sobotu získala stříbro v paralelním obřím slalomu v Krynici.
Závod mužů vyhrál Maurizio Bormolini z Itálie. Český reprezentant Kryštof Minárik vypadl v osmifinále a obsadil 11. místo. Ondřej Tulach s Filipem Marešem nepostoupili z kvalifikace.
Maděrová do vyřazovacích jízd postoupila z druhého místa, když v kvalifikaci nestačila pouze na Mikiovou. V osmifinále vyřadila Kaylie Buckovou, ve čtvrtfinále další Kanaďanku Aurelii Moisanovou a v semifinále si poradila s Elisou Caffontovou z Itálie.
Ve finále Maděrová nastoupila v pomalejší červené dráze, ale s Mikiovou držela krok až do chvíle, kdy kousek před cílem chybovala a jízdu nedokončila. Druhým místem si však vyrovnala v maximum v seriálu.
SP ve snowboardingu ve Špindlerově Mlýně - paralelní slalom:
Muži: 1. Bormolini (It.), 2. Šinohara (Jap.), 3. Felicetti (It.), ...11. Minárik, v kvalifikaci 33. Tulach, 36. Mareš, Počinek nedokončil, Urban (všichni ČR) diskvalifikován.
Průběžné pořadí SP (po 14 z 18 závodů): 1. Bormolini 820, 2. March (It.) 631, 3. Karl (Rak.) 566, ...42. Minárik 25.
Ženy: 1. Mikiová (Jap.), 2. Maděrová (ČR), 3. Dekkerová (Niz.), ...v kvalifikaci 17. Keclíková, 29. Šonková, 32. Jechová, 34. Marešová, Otipková (všechny ČR) diskvalifikována.
Průběžné pořadí SP (po 14 z 18 závodů): 1. Mikiová 909, 2. Caffontová 758, 3. Dalmassová (obě It.) 687, ...5. Maděrová 619, 28. Ledecká 100, 37. Keclíková 45, 55. Šonková 2.
